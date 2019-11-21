Adana'da internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncusu yağma suçundan tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir kebapçı dükkanına giden Cengizhan Y. (24) ve Burak A. (19), iddiaya göre, burada Hüseyin A. ve Abdullah H. ile selamlaşma yüzünden tartıştı.

Tartışma esnasında Cengizhan Y. ve Burak A. ellerine geçirdikleri şişle iki kişiyi kovaladı. Başka bir iş yerine sığınan 2 kişiyi darbeden Cengizhan Y., Hüseyin A.'nın üzerindeki ruhsatlı silahını alarak kaçtı.

Darp sonucu yaralanan ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan iki kişi, şüphelilerden şikayetçi oldu.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların, internet üzerinden yayınlanan eski bir dizinin oyuncuları olan Cengizhan Y. ve Burak A. olduğunu belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmayla yakalanan şüphelilerden Cengizhan Y.'nin üzerinde Hüseyin A.'ya ait ruhsatlı silah bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan Cengizhan Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKAN SOYLU "ÇOCUKLARIMIZI ZEHİRLİYOR" DEMİŞTİ

Soylu, afetle mücadelenin sadece tek bir kurumun yapabileceği bir şey olmadığını belirterek, "Her kurumun kendi adına üretmesi gereken tedbirler, atması gereken adımlar söz konusudur. Lanet bir dizi var 'Çukur' diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de 'Adana Sıfır Bir' diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor. Ben de hayretle bakıyorum 'Üniversite mhocaları ne işe yarıyor?' diye. 'Bu işle ilgili kültür adamları ne yapıyorlar?' diye. Özellikle bu dizilerle alakalı ne ortaya koyuyorlar? Bizim çocuklara öğretmemiz gereken bambaşka bir şeyken çocuklarımızı birileri zehirliyor. Buna maalesef bakıyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin yönünü hayra, doğru işlere döndürmeliyiz. 5 vakit namazda okunan gibi sırat-ı müstakime döndürmeliyiz." açıklamalarında bulunmuştu

(AA)