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01 Kasım 2019 Cuma 13:23:15 | Son Güncelleme: 01 Kasım 2019 Cuma 13:24:38

Adana'da ilkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı

Adana'da ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B. (45) hasta gibi davranarak gelen polisler tarafından suçüstü yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, ilkokul mezunu Osman Nuri B.'nin kendisini diş hekimi olarak tanıttığını ve muayenehane açtığını belirledi. Bunun üzerine bir polis memuru muayenehaneyi arayarak dişine dolgu yaptırmak için randevu aldı.

Hasta gibi muayenehaneye giden polis memuruna müdahale eden sahte diş doktoru, içeri giren ekipler, tarafından suçüstü yakalandı. Sahte diş hekiminin, eşi G.B. ile birlikte çalışarak çok sayıda vatandaşı muayene ettiği ortaya çıktı.

İLKOKUL MEZUNU ÇIKTI

Şüphelinin muayenehanede tuttuğu ajandada gelen hastalardan aldığı para ile uygulanacak tedavileri yazdığı görüldü. Tedavi karşılığı 1 ila 4 bin lira arasında ücret aldığı ve aynı suçtan daha önce de yakalanıp 8 ay hapis cezası aldığı belirlenen Osman Nuri B.'nin polisteki sorgusu sürüyor.

GERÇEK DİŞÇİNİN DİPLOMASINI KULLANMIŞ

Sahte dişçi Osman Nuri B.'nin gerçek diş hekimi olan R.S.'nin diplomasını kullandığı ortaya çıktı. Şüphelinin muayenehane olarak kullandığı evin balkonuna diş hekimi olan R.S.'nin tabelasını astığı, hekimlik diplomasını muayene odasına astığı anlaşıldı.

Çevreye kendisini R.S. olarak tanıtan Osman Nuri B.'nin sahte dişçi olduğunu duyan komşuları, büyük şaşkınlık yaşadı. Komşularından bazıları, yakınlarının Osman Nuri B.'ye tedavi olduğu söyledi.

GERÇEK DOKTOR: HABERİM YOK

Polis tarafından ifadesine başvurulan gerçek diş hekimi R.S. ise olaydan hiçbir şekilde haberi olmadığını, şüphelinin diplomasını nasıl ele geçirdiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(dha)

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