Adana'da hırsızlık için gelip kalaşnikofla iş yeri taradığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Adana'da hırsızlık yapmak için girdiği limon bahçesi sahibini vurduğu ve bir iş yerini uzun namlulu silahla taradığı iddia edilen zanlı sahte kimlikle yakalandı. Zanlı emniyetteki sorgusundan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Gökhan G.'ye ait bir iş yeri uzun namlulu silahla gece tarandı. Bunun üzerine olay yerine hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis yaptığı çalışmada iş yerine ateş eden kişinin 7 ayrı suçtan aranan S.Ü.(25) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Daha önce girdiği limon bahçesinde İsmail K.'yi silahla yaraladığını belirlenen zanlıyı yakalamak için polis, çok sayıda adrese baskın yaptıktan sonra Doğankent Mahallesinde sahte kimlikle ele geçirdi. Emniyete getirilip sorguya alınan zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
İHA
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