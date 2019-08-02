02 Ağustos 2019 Cuma 15:40:08 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 15:45:48
Adana'da boğulan kişinin cesedi kıyıya vurdu
Adana'nın Karataş ilçesi sahilinde, boğulmuş bir kişinin cesedi kıyıya vurdu.
Alınan bilgiye göre, Barınak Plajı'nda kıyıda hareketsiz yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, 70 yaşındaki Ahmet Elbay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Boğulduğu tespit edilen Elbay'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA
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