Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek yanarak öldü
Adana'da bir evde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 aylık Ferhat Savuç yanarak hayatını kaybetti. Bebeğin anne babası sinir krizleri geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. Sinan-Tuğba Savuç çiftinin evde olmadığı sırada elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Yangın kısa sürede bütün odayı sardı. Savuç çifti yangın çıktığını öğrenince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale edip kısa sürede söndürdü.
ANNE BABA SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İHA'da yer alan habere göre, beşikte uyuyan 5 aylık Ferhat Savuç yanmış halde bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri de geldi. Bebeğin anne ve babası sinir krizleri geçirdi.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bebeğin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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- Adana'da bir evde çıkan yangında 5 aylık bebek yanarak öldü
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