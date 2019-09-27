  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6704
  • Euro
    6,2058
  • Altın
    271,9640
İstanbul
17 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin AK Parti Sözcüsü Çelik: Resmi birimler dışındaki açıklamalara itibar etmeyin
Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü! O anlar kamerada Arkadaşının ittiği üniversiteli kız asansör boşluğuna düştü! O anlar kamerada
Öğrenci servisi kaza yaptı: Onlarca yaralı var Öğrenci servisi kaza yaptı: Onlarca yaralı var
Adana'da bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü Adana'da bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü
Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı Pendikte hasar gören 3 katlı bina boşaltıldı
Yunanistan'da korkutan deprem! Yunanistan'da korkutan deprem!
Kestiği ağacın altında can verdi Kestiği ağacın altında can verdi
FETÖ'nün mahrem imamına hapis FETÖ'nün mahrem imamına hapis
TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama TÜBİTAK'dan İstanbul depremine ilişkin açıklama
Mehmet Özhaseki: Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz Mehmet Özhaseki: Zemini çürük yerlere ev yapmaya devam ediyoruz
Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü Annesini dövdüğünü iddia ettiği babasını, tabancayla vurarak öldürdü
Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü Sürücü kalp krizi geçirdi, hafriyat kamyonu durağa daldı: 2 ölü
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor CANLI Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor CANLI
İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu İmamoglu’nun yalan mağduriyet hesabını Vali bozdu
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması Bakan Çavuşoğlu'ndan 'güvenli bölge' açıklaması
TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz TÜBİTAK: 56 yıllık kuruluşumuzu töhmet altında bırakanlar üzüntüyle şahitlik ediyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay'dan İmamoğlu'na sert tepki! Cumhurbaşkanı Yardımcısı ﻿Oktay'dan İmamoğlu'na sert tepki!
Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası Basri Aktepe'ye FETÖ'den 12 yıl hapis cezası
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı
AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti AP, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu üyelerini seçti
Emine Erdoğan'ın 'çevre ve kadın' ağırlıklı BM trafiği Emine Erdoğan'ın 'çevre ve kadın' ağırlıklı BM trafiği
Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor Kafkas Kartalı tatbikatı sürüyor
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Eylül 2019 Cuma 20:57:53 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 21:27:31

Adana'da bir çocuk annesi 19 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü

Adana’nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşamayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci’yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci’yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci’nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli Sezer Ç.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ