Adana'da bilet bulamayınca çaldığı araçla kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
İstanbul'a gelmek isteyen bir şahıs Adana'da bilet bulamayınca, otobüs firmasına ait minibüsü çaldı. Minibüsle kaçarken Tarsus'ta kaza yapan hırsız, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ç. adlı şahıs, Adana otogarında İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet almak istedi. Bilet olmadığını beyan eden firma yetkililerine kızıp, aynı firmaya ait 01 COP 47 plakalı minibüsü çalarak, kaçtı.
KAZA YAPTI, ÖLDÜ
C.Ç. adlı şahıs Tarsus'ta 82 Evler Mahallesi Sait Polat Bulvarı'nda refüjlere çarparak kaza yaptı. Ehliyeti olmadığı öğrenilen C.Ç. kazada hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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