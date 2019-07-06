Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi

  • Bist 100
    100.065
  • Dolar
    5,6268
  • Euro
    6,3158
  • Altın
    253,1034
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı! Kocası böyle izledi! Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı! Kocası böyle izledi!
Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefon yasağı getirdi Irak İmar Bakanlığı çalışanlarına akıllı telefon yasağı getirdi
"Son durak" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar "Son durak" operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı: Turistleri korsan durakla avladılar
Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı Askeri mühimmat taşıyan tren raydan çıktı
Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi Adalet Bakan Yardımcısı Menteş, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi
Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi Denizli'de Renault marka aracıyla drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza kesildi
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019 AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları 2019
Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi
Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu! Hayvan otlatırken eline aldığı cisim hayatına mal oluyordu!
İran İsrail'i yine tehdit etti: Sizi yok edeceğiz İran İsrail'i yine tehdit etti: Sizi yok edeceğiz
Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi Pençe Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait mühimmatlar imha edildi
Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir? Af yasası son dakika bugün 2019! Af ve ceza indirimi son durum nedir?
Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor Türkiye’nin ilk kadın üniversitesi kuruluyor
Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı Galatasaray, Aboubakar ile prensipte anlaştı
Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Mersin merkezli 5 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu düzenlendi Mersin merkezli 5 ilde "sahte bahis kuponu" operasyonu düzenlendi
Stefano Okaka, Galatasaray'a transfer olmak için Watford'a rest çekti Stefano Okaka, Galatasaray'a transfer olmak için Watford'a rest çekti
Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı: Boyd ile her konuda anlaştık Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı: Boyd ile her konuda anlaştık
Galatasaray, Yunus Mallı için girişimlere başladı Galatasaray, Yunus Mallı için girişimlere başladı
Roma yönetimi Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdi Roma yönetimi Kolarov'un Fenerbahçe'ye transferine izin verdi
Lille'den Yusuf Yazıcı açıklama: Onunla ilgileniyoruz fakat Trabzonspor'la henüz anlaşamadık Lille'den Yusuf Yazıcı açıklama: Onunla ilgileniyoruz fakat Trabzonspor'la henüz anlaşamadık
Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi
Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro Dinamo Kiev, Miha Zajc'ı istiyor! İlk teklif 5 milyon Euro
Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız Bakan Dönmez: Bir hafta içinde Karpaz'da Yavuz Gemisi'nin ilk sondajına başlamış olacağız

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:45:53 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:52:12

Adana'da akılalmaz olay... Karısının intihar girişimini sigara içerek izledi

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A. (37), bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis tarafından kolundan tutulup çekilerek, kurtarıldı. Kevser A.'nın eşi Lokman A. ise ikna çalışmalarını sigara içerek izledi.

Olay, Yüreğir ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki Regülatör Köprüsü üzerinde meydana geldi. Babasının mirasından pay alamadığını öne süren 7 çocuk annesi Kevser A., Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'ye çıkıp intihara kalkıştı. Bağırarak kendisini atacağını söyleyen Kevser A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, 112 Acil ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Kevser A.'yı ikna etmeye çalışırken, eşi Lokman A. ise sigara içerek çalışmaları izledi. 


Yaklaşık 2 saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan Kevser A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis, kadını kolundan tutarak çekip, kurtardı.


Sinir krizi geçiren kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA

Başkan Erdoğan imzayı attı! Önemli atamalar yapıldı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ