16 Aralık 2019 Pazartesi 11:38:43 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:49:33
Adana'da açık cezaevine geçince firar eden cinayet hükümlüsü yakalandı
Adana'da "kasten öldürme" suçundan hüküm giyen Resul Yolcu, açık cezaevine geçtikten sonra firar etti. Cinayet hükümlüsü kısa süre içinde emniyet birimlerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro ekipleri, 'kasten öldürme' suçundan 29 yıl 3 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Resul Yolcu'nun açık cezaevine geçtikten sonra firar ettiğini saptadı. Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde olduğunu belirlenen hükümlü kısa sürede yakalandı.
Resul Yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından tekrar cezaevine gönderildi.
DHA
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