07 Temmuz 2019 Pazar 22:59:48 | Son Güncelleme: 07 Temmuz 2019 Pazar 23:02:20
Adana'da 9 kişi kayalıklarda mahsur kaldı
Adana'nın Kozan ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 9 kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Keşiş Mağarası'nın olduğu bölgeye giden 3'ü kadın 9 kişi çıktıkları kayalıklarda mahsur kaldı.
Mahsur kalanlar, telefonla durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kayalıklarda mahsur kalanları kurtarmak için çalışmaları sürüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT