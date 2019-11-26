Adana'da 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Kozan ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 10.31'de, 6,99 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Depremin hafif şekilde hissedildiği ilçede, geçen pazar günü de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.