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22 Eylül 2019 Pazar 13:32:29 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 14:32:08

Adana'da 3 yıl önce 31 yıla mahkum olan firari hükümlü yakalandı

Adana'da kasten öldürme suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül 2016'da Karataş ilçesi Adalı Mahallesi'nde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili firari S.E'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan takip çalışmaları sonucunda, olayla ilgili hakkında "kasten öldürme" suçundan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E, 18 Eylül 2019'da babasına ait evin bahçesinde, kaçmaya çalıştığı esnada yakalandı.

S.E, Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

AA

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