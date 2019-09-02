Adana ve Sinop'ta orman yangını! Kundaklama şüphesi...

Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Bürücek Yaylası Paşayurdu mevkisinde evlerin yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 15 metrekarelik alan zarar gördü.

Öte yandan bölgede oturan vatandaşlar, polise "yangının çıktığı alanın piknik bölgesi olmayıp alevler yükselmeden önce çantalı ve sakallı iki kişinin yangının çıktığı bölgeden hızla uzaklaştığını" gördükleri bilgisini verdi.

Bunun üzerine polis bölgede arama çalışması yaptı.

SİNOP'TA DA ŞÜPHELİ ORMAN YANGINI

Öte yandan Sinop'ta dört farklı noktada çıkan orman yangını şüphe uyandırdı ve yangına helikopterle müdahale edildi.

Yangın, Dikmen ilçesi Kerim köyü Ahmetoğlu Mahallesi mevkiinde dört farklı noktada başladı. Orman yangınına bölgenin dik ve yokuş olması, ulaşım imkanı olmaması nedeniyle Gerze Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme birimlerinin müdahale edemediği ve durumun Orman Bakanlığına bildirilmesi neticesinde bakanlığa ait bir yangın söndürme helikopterinin kısa süre zarfında yangın bölgesine geldiği belirtildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Neden ve nasıl çıktığı henüz bilinemeyen yangına Sinop, Gerze ve Boyabat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve yangın tankerlerinin intikal ettiği, fakat coğrafik yapıdan dolayı yangın araçlarının kullanılamadığı öğrenilirken, İşletme Müdürlüğü yetkilileri rüzgarın olmaması yangının büyümesinin önüne geçtiğini, ortalama iki dönüm alanın yanmış olabileceğini ifade etti.

Yetkililer, Gerze Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdiği öğrenilirken, Jandarma Olay Yeri inceleme birimlerinin de yangınla ilgili araştırma yaptığı kaydedildi.