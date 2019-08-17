Adana’da havadan düşen yorgun mermi otomobilin camına zarar verdi

Edinilen bilgiye göre, Çanaklı Mahallesi TOKİ Konutları Sitesinde meydana gelen olayda Derya Deniz'e ait 01 EMR 66 plakalı otomobilin camına havadan yere düşen yorgun mermi isabet etti. Merminin etkisi ile aracın ön camında hasar oluştu. Sabah aracının yanına gelen Derya Deniz ise otomobilindeki bu durumu görür görmez hemen emniyet güçlerine haber verdi.

Yapılan incelemeler sonucunda aracın camındaki hasara halk arasında yorgun mermi diye tabir edilen ve havaya kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateş sonrası yere düşen bir merminin neden olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatırken araç sahibi Deniz'in ise emniyet güçlerine şikayetini ilettiği kaydedildi.

İHA