  • Bist 100
    101.900
  • Dolar
    5,6059
  • Euro
    6,2209
  • Altın
    260,3918
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adalılar isyan etti! Sahil kullanılamaz hale geldi, zeytinliklere ulaşılamıyor... Adalılar isyan etti! Sahil kullanılamaz hale geldi, zeytinliklere ulaşılamıyor...
Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu Araç park etme kavgasında komşusunu boynundan vurdu
Simav'da şüpheli ölüm Simav'da şüpheli ölüm
ABD'de yakıtı biten uçak otobana indi ABD'de yakıtı biten uçak otobana indi
Seren Serengil hamile... 9 ayda 9 doğuracak! Seren Serengil hamile... 9 ayda 9 doğuracak!
Tatilcilere romantik konser Tatilcilere romantik konser
Daha bir a'şık' Daha bir a'şık'
Yeni rol için antrenman Yeni rol için antrenman
Netanyahu: Kuzeyde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz Netanyahu: Kuzeyde İran ve Hizbullah’a karşı çalışıyoruz
Soyadına özel elbise Soyadına özel elbise
Zor günleri atlattı Zor günleri atlattı
Kim bu kadın? Kim bu kadın?
Sıfır makyaj Nur Sıfır makyaj Nur
'Hayatın heyecanı meyecanı sensin' 'Hayatın heyecanı meyecanı sensin'
Şaşırtan benzerlik Şaşırtan benzerlik
Farenjite ev yapımı kür Farenjite ev yapımı kür
Çocuklara üstgeçit dayağı Çocuklara üstgeçit dayağı
Facebook Suudi hükümetiyle bağlantısı belirlenen gizli hesapları kaldırdı Facebook Suudi hükümetiyle bağlantısı belirlenen gizli hesapları kaldırdı
Prens Harry'den komik açıklama Prens Harry'den komik açıklama
Sosyalist Enternasyonalden dünyaya Filistin'i derhal tanıma çağrısı Sosyalist Enternasyonalden dünyaya Filistin'i derhal tanıma çağrısı
İntikam dolu gönderme İntikam dolu gönderme
İsrail’in Türkiye’ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı İsrail’in Türkiye’ye F-35 satışını engelleme çabası ortaya çıktı
Falcao’da bonservis pürüzü Falcao’da bonservis pürüzü
İstanbul İzmir 210 dakika İstanbul İzmir 210 dakika

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ağustos 2019 Cuma 01:15:21 | Son Güncelleme: 02 Ağustos 2019 Cuma 01:17:14

Adalılar isyan etti! Sahil kullanılamaz hale geldi, zeytinliklere ulaşılamıyor...

Marmara Adası’ndaki Gündoğdu Köyü’nün hemen yanında kurulması planlanan ve deneme faaliyetlerine başlanan midye çiftliklerine ada sakinleri tepki gösteriyor. Yasa gereği çiftliklere 200 metreden fazla yaklaşamadıklarından sahilin kullanılmaz hale geleceğini savunan köylüler aynı sebeple zeytinliklerine de ulaşamıyor. Köylüler ve balıkçılar konuyu mahkemeye taşıdı.

Marmara Adası’nda bulunan Gündoğdu Köyü’nde kurulmaya başlanan midye çiftlikleri ada sakinleri ile üreticiyi firmayı karşı karşıya getirdi. Hürriyet'ten Ece Emre'nin haberine göre adalılar midye çiftliklerinin hem doğaya hem de ekonomiye zarar verdiğini söylüyor. Köyün 250 metre ötesinde yer alan iki farklı koyda kurulacak ve koyları tamamen kaplayacak midye çiftliklerine itiraz eden adalılar dava açtı. Dava dilekçesinde, çiftliklerin kurulmasıyla tarım ve balıkçılık faaliyetlerinin sona ermesi, halkın yüzme alanının kapatılması, turizmin bitmesi, doğal yaşamın tehdit edilmesi ve sualtı tarihi eserlerin zarar görmesi gibi birçok neden yer aldı.

Yıllardır çiftliklerin kurulacağı koyda denize girdiklerini söyleyen köy sakinleri kemik erimesi nedeniyle doktorların güneşlenmelerini ve denize girmelerini tavsiye ettiğini fakat bu sene koya gidemediklerini söyledi.

Konuyu yargıya taşıyan Gündoğdu köyü sakini Hüseyin Semerci meseleyi şöyle özetliyor: “Firma şu anda kurulum iznini aldığı için dubaları yerleştirmeye başladı ve midyeleri ekti. Mevzuata göre midye çiftliklerine 200 metreden fazla yaklaşamıyorsunuz. Yaklaştığınız zaman para cezası var. Oysa burası bizim yüzme alanımız, köylülerimiz eşleri, çocuklarıyla plaj olarak kullanıyor. O koylarda bizim zeytin bahçelerimiz var. Bahçelerimize karayolu yok. Zeytin hasadına sandallarla gidiyoruz. Böyle bir durumda zeytinliklerimize ulaşamayacağız. Kurulacak o kadar yer varken neden ısrarla buraya yapmak istiyorlar? CİMER’e, bakanlıklara, valiliğe şikâyette bulunduk. Dava açtık. Her şeyiyle mağdur olacağımız bir durum söz konusu.”

2 yıl önce kurulan midye çiftliklerinden birine yaklaştığımızda hemen firmanın teknesinden bölgeden uzaklaşmamız söylendi.

‘TURİZM POTANSİYELİ YOKTUR’

Koylar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ‘Turizm potansiyeli yoktur’ raporu alındığını söyleyen Gündoğdu Köyü Muhtarı Fehmi Bayraktar, “Denize sıfır ve sahili olan bir yerde nasıl turizm olmaz? Aksine çok yoğun olmasa da bir turizm var. Firma yetkilileri 2011’de başlayan bu süreç ve öncesinde bize hiçbir konuda bilgi vermedi. Halbuki ondan önce turizm potansiyeli vardır raporu vardı. Çiftlikler 140 bin metrekare bir alanı kaplayacak. Bu köyümüzün yanı başındaki iki koyun tamamen kapanması demek” dedi.

TARİHİ BATIKLAR ZARAR GÖRECEK

Ada sakinlerinden İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıkları ve Onarımı Bölümü Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, midyenin denizi temizlediği düşüncelerinin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Bölgedeki dalış yasağının çiftliklerin kurulması için kaldırıldığı ve sualtı batıklarının bundan zarar görebileceğini belirten Kocabaş şunları söyledi: “Yetiştirdikleri midyenin milyon katı kadarı kayalıklarda doğal olarak yetişiyor. O midyeler denizi temizleyebiliyor mu? İnsanlar o kadar kirletiyor ki… Eğer bir deniz canlısı denizi temizliyorsa kendisi kirlendi demektir. Midyenin denizi filtre ettiği söyleniyor ama bu hayvan planktonla besleniyor. O esnada denize karışmış ağır metal, cıva, kurşun gibi zararlı ne varsa içinde birikiyor. Yeterli besin yoksa midyeler tutunamıyor, büyüyemiyor ve dibe çöküyor. Bu da çevre kirliliği yaratıyor. Midye sayısı arttırılmak istenirken dipteki mercanlara zarar veriyor mu diye kimse araştırmıyor. Marmara Adası’nda neredeyse tamamen dalış yasakları kaldırıldı. Sualtı araştırmaları sonucu çeşitli batık alanları bulundu. Yıllarca ben de bu bölgede Bizans dönemine ait bir batıkta çalıştım. Bulunan ve var olduğunu düşündüğümüz kalıntılar da zarar görecektir.”

(DHA)

Bakan Akar'dan flaş Kıbrıs mesajı : Kimsenin şüphesi olmasın!
Gri kategoride yer alan terörist öldürüldü
İtalya'da bir rahip cinsel tacizden gözaltına alındı
İnterpol Genel Sekreterliği terörle mücadeleye zarar veriyor
İdlib'de şartlı ateşkes ilan edildi
CHP'li Belediye Başkanı İsmail Uygur işçileri kovdu 1.3 milyonluk makam aracı aldı
Bahçeli'den İYİ Partililere çağrı
YAŞ kararıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
Meteorolojiden sağanak uyarısı
Memurlara zam teklifinin tarihi belli oldu!
Araç sahiplerine büyük müjde
Yunanistan Ege'de zeplin kaldıracak
ABD'de Ermeni teröristin tahliyesini Türkiye durdurdu
Sürücü Müslüman olunca şiparişi reddetti! Ders niteliğinde cevap verdi!
Arap ülkelerinin aklı başına geldi: Tahran ilk bizi vurur!
Bakan Albayrak'tan flaş açıklama
ABD erör veriyor! Almanya'dan sonra ABD'ye bir şok daha!
Fatih Terim'in Wanyama raporu ortaya çıktı: Onunla yola çıkamayız
Tüyler ürperten cinayet: Tartıştığı adamı kılıçla öldürdü
Düşen faiz oranları emlak sektörüne nasıl yansıyacak?
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ