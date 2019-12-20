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20 Aralık 2019 Cuma 21:11:15 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 21:12:38

Adalar'da fayton turları durduruldu

Büyükada'da güvenlik güçleri, faytoncuların yolcu beklediği alanı boşaltarak, alanın girişine barikat kurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararını açıklamasının ardından, Büyükada'da faytonların yolcu beklediği alan boşaltılarak ve fayton turları durduruldu.

Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Büyükada'da faytonların yolcu aldığı yere gelerek, faytoncuların temsilcileriyle görüştü.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ayhan, İstanbul Valiliği'nin aldığı kararı uygulamaya başladıklarını belirterek, faytonlara koşulan atların ahırlara alınarak orada bakılacağını söyledi.

Atların kaldıkları yerlerin fiziki şartlarının uygun olmadığını dile getiren Ayhan, kararın sadece Büyükada'da değil, atların bulunduğu tüm adalarda geçerli olduğunu aktardı.

Ayhan, faytonlara at koşulmasının 3 ay süreyle durdurulması kararına ilişkin, "Şu anki alınan bu karar, bunun sıfırlanmasına yönelik radikal bir karar. Bu radikal karar sonrasında bunu sıfırlama çalışmaları olacak, çeşitli kurumlar da harekete geçti. Bu kararlılığımızı arkadaşlarımızın da bilmesini istiyoruz. Onlar tabii bu işten para kazandıklarını, evlerine ekmeği bu vesileyle götürdüklerini söylüyorlar. Biz bunun farkındayız. Bu sebeple de zaten adalarımızın nüfus yoğunluğunun en az olduğu bu ayda uygulanmış oldu. Tarama sonuçlarını beklediğimiz atlar var. Onların sonuçlarına göre de hareket edeceğiz." diye konuştu.

Esnafla her zaman olduğu gibi bundan sonra da oturup konuşacaklarına işaret eden Ayhan, "Çalışmalarımız devam ediyor. Şu an yeni bir sayı zikretmem mümkün değil. Biz atların ruam hastalığı riskini doğurduğundan dolayı, 3 ay süreyle faytonlara atların koşulmasını durduruyoruz. Atlar ahırlarına geçecek, orada barındırılacaklar. Şu saat itibarıyla kararı uygulayacağız. Bu kararı sadece Büyükada’da değil, Heybeliada ve Burgazada'da atlarımız var, oralarda da yerine getireceğiz." dedi.

Elektrikli araçların Adalar'a gönderileceği yönünde bir bilgi bulunduğu hatırlatılan Ayhan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de düşen çok görev var. Gerekli tedbirleri alacağı kanaatindeyiz. Ahırların hijyenlerinin sağlanması, hijyen ahırlarının oluşturulması, ahırların hem hayvan hem de çevre sağlığı açısından düzenli hale getirilmesi gibi görevleri var." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ayhan'ın açıklamasının ardından faytonların yolcu beklediği alan boşaltılarak ve fayton turları durduruldu. Adaya gelen çevik kuvvet ekiplerince alanın girişine barikat kuruldu.

ÜNAL: ALANI TERK ETMEYECEĞİZ

Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal da polis barikatının önünde yaptığı açıklamada, alınan kararın 300 aileyi etkilediğini anlatarak, alanı terk etmeyeceklerini ancak polise de karşı koymayacaklarını söyledi.

Ünal, Adalar'da toplu taşımanın faytonla yapıldığını ve bu yönde alınmış kurul kararının olduğunu savunarak, Adalar'da elektrikli araçlarla ulaşımın sağlanmasını uygun bulmadıklarını ifade etti.

Bulundukları alanı boşaltmayacaklarını belirten Ünal, "Ya Büyükşehir Belediyesinin ilgilileri ve yetkilileri gelir, 1-2 gün içinde bu meseleyi çözeriz, son derece medeni bir şekilde masaya otururuz meseleyi çözeriz ya da 'Hayır biz bu çözüme yaklaşmıyoruz, zorla bu işi kaldıracağız.' diyorlarsa ben ve tüm faytoncu esnafı arkadaşlar, eşlerimizle ve çocuklarımızla beraber bu iş sonlanana kadar, bu saatin önünde açlık eylemi başlatacağız. Tüm atların yularlarını alacağız, adaya serbest şekilde bırakacağız." şeklinde konuştu.  

AA

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