21 Aralık 2019 Cumartesi 12:37:37 | Son Güncelleme: 21 Aralık 2019 Cumartesi 12:38:35
Adalar'da fayton tartışması... 'Bu hayvanların ölümünden siz de sorumlusunuz!'
Büyükada'da 81 atın ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesi fayton tartışmalarını tekrar gündeme getirdi. Adalar'da her yıl 500'e yakın fayton atı; kaza, bakımsızlık ve aşırı kullanım nedeniyle ölüyor.
Büyükada'da 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Valiliği, 3 ay süreyle atlı fayton kullanımının yasaklandığını açıkladı. Hayvanseverler her yıl 500'e yakın fayton atının kaza, bakımsızlık ve aşırı kullanım nedeniyle öldüğü Adalar'da tamamen yasaklanmasını istiyor.
Tartışmanın bir tarafı faytonların Büyükada'nın vazgeçilmez bir sembolü olduğunu belirtiyor.
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