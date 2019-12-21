Adalar'da fayton tartışması... 'Bu hayvanların ölümünden siz de sorumlusunuz!'

Büyükada'da 81 atın itlaf edilmesinin ardından İstanbul Valiliği, 3 ay süreyle atlı fayton kullanımının yasaklandığını açıkladı. Hayvanseverler her yıl 500'e yakın fayton atının kaza, bakımsızlık ve aşırı kullanım nedeniyle öldüğü Adalar'da tamamen yasaklanmasını istiyor.

Tartışmanın bir tarafı faytonların Büyükada'nın vazgeçilmez bir sembolü olduğunu belirtiyor.