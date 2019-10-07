Adalar satışta

ABD'de yaşayan Türk bir işadamının, üzerine 7 yıldızlı otel yapmak için 1980 yılında aldığı Marmaris’teki Karaca Adası, 1983 yılında birinci dereceden sit alanı ilan edildi. Bu kararla adaya yatırım yapamayacağını anlayan işadamı, adayı satışa çıkardı.

Üzerinde metruk halde 3 müstakil ev bulunan adadaki bu yapıların restore edilmesine ve adaya günübirlik turizm tesisiyle, küçük bir marina yapılmasına izin verilecek. Balıkesir'in 22 adasından biri olan Ayvalık ilçesindeki Çiçek Adası da 115 milyon liraya satışa çıkarıldı.