24 Aralık 2019 Salı 15:35:17 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 15:49:14
Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Adalar Kaymakamlığı, ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmek zorunda kalınan 105 atın sahibi 64 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
(AA)
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- Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
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