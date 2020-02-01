Adaklar adanan türbe piramit mezar çıktı

Arkeologların araştırması sonucu türbe sanılan yapının, M.Ö. 3. yüzyılda, savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha’ya ait piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Yüksekliği 6 metre, içi ise 3 metrekare, tavanı kubbe şeklinde olan tarihi eser yapının, Türkiye'de ayakta kalabilen tek piramit mezar olduğu ögrenildi.