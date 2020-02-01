01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 23:07:58
Adaklar adanan türbe piramit mezar çıktı
Marmaris’in Turgut Mahallesi’nde 'Çağ Baba’ türbesi olarak bilinen, dua edilip adakların adandığı taş yapı meğer anıt mezarmış!
Arkeologların araştırması sonucu türbe sanılan yapının, M.Ö. 3. yüzyılda, savaşçı Diagoras ve eşi Aristomakha’ya ait piramit mezar olduğu ortaya çıktı. Yüksekliği 6 metre, içi ise 3 metrekare, tavanı kubbe şeklinde olan tarihi eser yapının, Türkiye'de ayakta kalabilen tek piramit mezar olduğu ögrenildi.
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