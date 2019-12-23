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23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 02:50:52

Ada turizmine ruam darbesi

İstanbul Büyükada’da 81 atın itlaf edilmesine neden olan 'ruam’ hastalığı, ziyaretçi sayısını da olumsuz etkiledi. Hastalığın kendilerine bulaşmasından korkan çok sayıda kişi, otel rezervasyonlarını iptal etti.

Geçtiğimiz perşembe günü Büyükada’da, tek tırnaklı hayvanları (at, merkep, katır) sağlık taramasından geçiren Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, 81 atta ölümcül ruam hastalığına rastlamış, hastalıklı atlar tedavileri mümkün olmadığı için itlaf edilmişti.  İlçe karantinaya alınarak, hayvan giriş çıkışları da durdurulmuştu. Bu gelişme üzerine faytonlara 3 ay yasak getirilmişti.  Ada halkında büyük paniğe yol açan hastalık, ilçeye gelmek isteyen ziyaretçilerde de korkuya sebep oldu. Daha önce otellerde yer ayırtan çok sayıda kişi, olayın ardından rezervasyonlarını iptal ettirdi.

'BEBEĞİM VAR DEDİ İPTAL ETTİ'' 

Hastalık yüzünden maddi zarara uğradığını söyleyen otel sahipleri, durumdan dert yakındı.Büyükada’da yıllardır otel işleten Kübra Güver, olayın ardından müşterilerinin kendilerini arayarak karantina olduğu için gelmek istemediklerini söylediğini belirterek  “Burada birçok kez atlar bu hastalığa yakalandı ama bu seferki medyaya yansıdığı için büyük tepki çekti. Arayan müşterilerimiz ‘Ruam hastalığı varmış, tehlikeli mi, karantina altına alınmış, gelsek mi, gelmesek mi’ diye soruyor. Bir ailemiz de ‘bebeğimiz var’ diyerek rezervasyonlarını iptal etti’’ dedi. 

ÇOK ZOR DURUMDA KALDIK 

Otel yöneticisi Dilek Yazıcı ise “Basında ve sosyal medyada dolaşan haberler, işlerimizi çok etkiledi. Karantina sadece atlar için var,  insanlar konusunda sıkıntı yok. Rezervasyonlarımız iptal oluyor. Sanki adaya girdikleri zaman bulaşıcı bir hastalığa yakalanacakmış gibi hissediyorlar. Bunlar bizi sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.  Adada gerekli önlemlerin alındığını ve temizlik yapıldığını söyleyen Yazıcı ‘’İnsanların rahat olmasını rica ediyorum. İnsanlar için herhangi bir sıkıntı yok. Ada şartlarında zaten iş yapmak çok zor. Bir de ‘Hastalık var, bulaşıyor, insanlar da riskli durumunda’ denilince hakikaten zor durumda kaldık” dedi.

Karantinayı duyan gitmekten vazgeçiyor 

Otel yöneticisi Dilek Yazıcı, karantinanın sadece atlar için geçerli olduğunu hatırlatarak vatandaşlardan rezervasyonlarını iptal etmemelerini istedi.

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