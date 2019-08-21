Açlıktan ölmek üzere olan 3 yavru köpeğin imdadına AFAD yetişti
Annelerinden ayrı kalan yavru köpekler rögarda mahsur kaldı. Mahsur kalan 3 yavru köpek Adana AFAD ekiplerince annelerine kavuşturuldu.
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesinde 3 yavru köpeğin rögarda mahsur kaldığı bilgisini alan Adana AFAD ekipleri, mahsur kalan yavru köpekleri kurtarmak için olay yerine geldi.
HEMEN ANNELERİNİN SÜTÜNÜ İÇMEYE BAŞLADILAR
Bir merdivenin indirilmesiyle rögar içine doğru giren AFAD ekipleri yoğun uğraşlar sonucunda mahsur kalan 3 yavru köpeği kurtardı. Rögarda mahsur kaldıkları süre boyunca acıkan yavrular anneleriyle buluşunca annelerinin sütünü içmeye başladı.
İHA
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