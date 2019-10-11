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11 Ekim 2019 Cuma 10:26:08 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 10:29:49

Acılı anne isyan etti!

Balıkesir’in Havran ilçesinde, aracına GPS cihazı takarak takip ettiği doktor kızı Gülnur Yılmaz'ı (28), otomobiline çarptıktan sonra 14 el ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mustafa Ali Yılmaz'ın (67) yargılanması sürerken, eşi Gülden Yılmaz ondan boşanamıyor. Boşanma davasının görüldüğü mahkeme, 'cinayet' suçundan yürütülen soruşturma sonunda açılacak davada babaya verilecek cezanın kesinleşmiş hükmünü istedi.

Gülden Yılmaz, "Anlaşmalı boşanmak için, kızımı hunharca öldüren kişi ile yüz yüze gelmem gerekiyor. Ben bir anneyim, o kişiyle yüz yüze gelemem. Boşanmak için ne bekleniyor, anlamıyorum" derken, avukatı Türkan Yıldız, "Olay hakkındaki ceza davasının açılması ve kesinleşmiş hükmün beklenmesi, en az 3 yıl geçmesi demek" dedi.

Olay, 27 Haziran günü meydana geldi. Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz, otomobiliyle Antalya'dan, Havran'da bulunan annesinin yanına gitmek için yola çıktı. Annesinden ayrı yaşayan ve emekli olduktan sonra İzmir'de market işleten babası Mustafa Ali Yılmaz da, kendisine boşanma davası açan Gülden Yılmaz’a ulaşabilmek için daha önceden otomobiline GPS cihazı koyduğu kızını, aracıyla takip etmeye başladı. Baba Yılmaz, Havran rampalarına gelindiğinde kızının otomobilini, arkadan çarparak, yol dışına çıkardı. Otomobili bariyere çarparak duran genç doktor, annesinin yerini soran babasına cevap vermedi. Baba, kızını otomobilinden çıkarıp, kendi aracının arkasına götürdü. Ardından da tabancayla kurşun yağmuruna tuttu. Kafasına 11 kurşun isabet eden Gülnur Yılmaz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan baba, Havran Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Mustafa Ali Yılmaz, Havran Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Edremit Adliyesi'nde 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Gülnur Yılmaz'ın cenazesi İzmir'deki Aşağı Narlıdere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İDDİANAMESİ HAZIR OLMAYAN OLAYLA İLGİLİ KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM İSTENDİ

Annenin kızının babası tarafından öldürülmesinden önce, şubat ayında İzmir 4’üncü Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasının ilk duruşması temmuz ayında görüldü. Dün görülen ikinci duruşmaya ise Mustafa Ali Yılmaz ve avukatı ile Gülden Yılmaz’ın avukatı Türkan Yıldız katıldı. Mahkeme, Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'cinayet' suçundan yürütülen soruşturma dosyasının ve soruşturma sonunda açılacak davada verilecek cezanın kesinleşmiş kararının mahkemeye sunulmasını istedi.

'BİZİ BOŞAMAK İÇİN NE BEKLİYORLAR'

Gözü yaşlı anne Gülden Yılmaz mahkemenin ara kararına, "Ben, kızı hunharca katledilmiş bir anneyim. Yaşadığım acılar yetmezmiş gibi, bir de bu soyadını üstümden atmakla uğraşıyorum. Bizi boşamak için ne bekliyorlar, anlamış değilim. Mahkemeye daha önceden sunulmuş belgeler tekrar isteniyor. Bunu anlayan bir kişi gelsin, bana anlatsın" dedi. Tek celsede anlaşmalı olarak boşanmak için, kendisine, Mustafa Ali Yılmaz’la yüz yüze gelmesi gerektiğinin söylendiğini vurgulayan Gülden Yılmaz, "Ben bir anneyim, o kişiyle yüz yüze gelemem. Yaşadığım olayların psikolojik boyutunu atlamadan, kızıma 11 kurşun sıkan o kişiyle nasıl yüz yüze gelmem bekleniyor, anlamıyorum" diye konuştu.

'İDDİANAMESİ BİLE HAZIR OLMAYAN OLAYIN KESİNLEŞMİŞ KARARI İSTENİYOR'

Gülden Yılmaz’ın avukatı Türkan Yıldız da hakimlik etik kurallarında, onların vicdanlarıyla karar vermelerinin yerinin önemli olduğunun altını çizerek, "Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, Mustafa Ali Yılmaz hakkındaki soruşturma dosyası istendi. Biz, zaten bu dosyayla ilgili belgeleri, aslı gibidir olarak mahkemeye sunduk, bunlar var. Ayrıca, bu kişi hakkında henüz iddianamesi bile hazır olmayan olayla ilgili açılacak olan davanın kesinleşmiş hükmü isteniyor. Bu, en az 3 yıl demek. O da, bu olayın kamuoyuna yansıması nedeniyle yargı sürecinin hızlı işleyeceğini öngörmemizden kaynaklı, üst mahkemelerde yıllarca bekleyen dosyalar var. Biz, mahkemenin, verdiği bu ara kararlardan rücu etmesini ve müvekkilimin mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

(DHA)

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