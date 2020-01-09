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09 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 19:54:36

'Acılarım 13 yıla sığacak mı?' Berfin'in çığlığı

Yüzüne asit dökerek sağ gözünü kaybetmesine ve yüzünün bir bölümünün yanmasına neden olan eski sevgilisine verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasına isyan eden 19 yaşındaki Berfin, GÜNEŞ’e konuştu: Ölmediğim için mi bu ceza? Peki ya anne ve babamın çektiği acılar. Bu mudur yani?

SONER KAN

MAHKEMENİN KARARI YÜREĞİMİ DAĞLADI

İskenderun'da, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanan Ozan Çeltik’in ‘kasten yaralama suçundan’ mahkum edilmesi, Berfin Özek ve ailesini şoke etti. Duruşmada fenalık geçiren Berfin, verilen cezayla yüreğinin dağlandığını belirtti. "Mahkeme salonunda ekranda onu görünce tüm duygularımı bağıra çağıra anlatmak istedim. İzin vermediler. Bir nebze olsun içimi rahatlatmak istedim” diyen Berfin şöyle devam etti:

HAK ETTİĞİ CEZA İÇİN ÖLMELİ MİYİM?

“Hiç mi vicdanın yoktu? Annem gözyaşı döküyordu. Karşıdaki insan ise gülümsüyor. Gülmek benim için çok zor. Benim acılarım 13 yıla sığacak mı? Zaten bunun tamamını da yatmayacak bu kişi. Ölmediğim için mi bu ceza? Hak ettiği cezayı alması için ölmeli miyim? Kalbim atıyor olabilir ama inanın ölüden farkım yok. Yüzümü boş verin, gözüm görmüyor benim. En değerli şey. Diğer gözüm de zaten yüzde 30 civarında görüyor.” 

“Peki ya anne ve babamın çektiği acılar?” diye tepki gösteren Berfin Özek, “3-4 ay boyunca görmeyen gözlerim? Her saat başı yüzümün yıkanması. Gözlerime damla damlatıldığında göz kapaklarımın annemin elinde kalması? 

‘Ölecek bu kız’ diye aileme imzalatılan kağıt? Doktorların ‘Gözleri kör olacak’ söylemleri hâlâ kulaklarımda” ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA: KARAR VİCDANLARI YARALADI

Berfin Özek’in tedavisiyle de bizzat ilgilenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, genç kızı hastanede ziyaret ederken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp, mahkemenin verdiği karara tepki gösterdi. Bakan Koca, “Şahsın aldığı ceza, toplum vicdanını yaralamıştır. Berfin kızımızın hukuk mücadelesinin bizzat takipçisi olacağım” dedi. 

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