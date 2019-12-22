22 Aralık 2019 Pazar 18:01:42 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 18:14:53
Acı olay! 5. katından asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı
Ümraniye'de akrabalarını ziyarete gelen Faslı ailenin 4 yaşındaki çocuğu İlaf El Moumen, 18 katlı apartmanın 5. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerifali Mahallesi Münevver Sokağı'ndaki akrabalarını ziyarete gelen Faslı ailenin çocuğu İlaf El Moumen, 5. kattan asansör boşluğuna düştü.
Ağır yaralı halde apartman görevlilerince boşluktan çıkartılan çocuk, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(AA)
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