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24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 01:23:26

Acı bilanço

Sel ve heyelan felaketinin vurduğu Düzce'de, kaybolan 7 kişiden beşinin cansız bedenine ulaşıldı. Valilik, 100 binanın yıkıldığını, 6 bin dekarlık tarım alanının zarar gördüğünü ve binlerce hayvanın telef olduğunu açıkladı. 

Bölgede 17-18 Temmuz tarihlerinde etkili olan kuvvetli yağıştan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde, Melen Çayı'nın taşması sonucu birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Felaketin oluşturduğu hasar, suların çekilmesi ve yapılan hasar tespit çalışması sonucu günyüzüne çıktı. Afetten 24 köy etkilendi. 

475 BİNA HASAR GÖRDÜ 

Düzce Valiliği’nin paylaştığı bilgilere göre, Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde, 75’i ağır olmak üzere toplam 375 bina hasar gördü. 100 bina ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi. 1687 çiftçi felaketten etkilendi. Ahır, samanlık ve tarlalarla ilgili 402 hasar kaydı yapıldı. 5 bin 562 dekar fındıklık, 621 dekar mısır tarlası, 643 arı kovanı, 25 balıkçı teknesi, 14 ahır ve 2 alabalık tesisinin hasar gördüğü belirlendi. Sel sularına kapılan 160 bin 500 tavuk, 177 küçükbaş ve 72 büyükbaş hayvan ise telef oldu. 

KÖYLERDE İLAÇLAMA YAPILDI 

Enerji nakil hatlarında yaşanan sorunların çözülmesi için, 23 araç ve 56 personelle onarım çalışması yapılıyor. Hastalıkların önüne geçmek adına şu ana kadar 22 köyde ve 3 plajda ilaçlama yapıldı. Çalışmalar kapsamında Türk Kızılayı tarafından bölgeye her gün yemek ve temel yaşam malzemeleri yardımı yapılıyor. Kapalı köy yolu kalmazken, 5 mahallede yol açma çalışmaları devam ediyor. Kaybolan kişilerin bulunması için de 213 personelin katılımıyla aramalar tüm hızıyla sürüyor. 

Anne ve kızın cesedi, ağaç yığınlarının altında bulundu.

Birbirine sarılı halde bulundular

Selin vurduğu Akçakoca’daki Esmahanım köyünde kaybolan 7 kişiden 3’ünün cesedine daha önce ulaşılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün Uğurlu köyü mevkiinde, dere yatağında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Birbirlerine sarılı halde bulunan cesetlerin, Nilgün (39) ve kızı Funda Kaplan’a (9) ait olduğu belirlendi. Anne ve kızın cenazeleri, toprak ve ağaç yığınlarının altından çıkarılarak otopsi işlemleri için Akçakoca Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

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