  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    281,8050
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kapadokya'da balonda nikah keyfi Kapadokya'da balonda nikah keyfi
Kayserispor, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı Kayserispor, Adryan Tavares'i kiralık olarak kadrosuna kattı
12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti 12 Dev Adam, Atlas Turnuvası’nda Venezuela'ya kaybetti
Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu Pençe-3 harekatından acı haber! 3 askerimiz şehit oldu
Fenerbahçe, Diego Reyes ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Diego Reyes ile yollarını ayırdı
ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor
Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar Kargodan başkasına ait altınları almaya çalıştılar
Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Kayserispor, Furkan Polat ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Gram altın üçüncü haftada yükselişinden ödün vermedi Gram altın üçüncü haftada yükselişinden ödün vermedi
Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında
Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında Emine Bulut'un annesi çekim yapanlara ve orada bulunanlara böyle isyan etti: Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında
Bakanlık duyurdu: 24 terörist öldürüldü Bakanlık duyurdu: 24 terörist öldürüldü
Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı Galatasaray'dan UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü paylaşımı
Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor Premier Lig'de ırkçı saldırılar devam ediyor
Fenerbahçe pes etmiyor Fenerbahçe pes etmiyor
Adana'da çocukları taciz eden şahsı, mahalleli linç etmek istedi Adana'da çocukları taciz eden şahsı, mahalleli linç etmek istedi
NASA, "uzayda işlenen ilk suç" hakkında inceleme başlattı NASA, "uzayda işlenen ilk suç" hakkında inceleme başlattı
Pompalı tüfekle özçekim yaptığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti Pompalı tüfekle özçekim yaptığı esnada tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferini bitirdi Fenerbahçe, Luiz Gustavo'nun transferini bitirdi
Milli basketbolcu Arar: ABD'nin grubumuzda olması avantaj Milli basketbolcu Arar: ABD'nin grubumuzda olması avantaj
İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan otizmli kadından 9 gündür haber alınamıyor İstanbul'un Pendik ilçesinde kaybolan otizmli kadından 9 gündür haber alınamıyor
Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası Rıdvan Dilmen'den Luiz Gustavo iddiası
Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Soruşturma başlattık Bakan Selçuk'tan flaş açıklama: Soruşturma başlattık
10 ve 12 yaşındaki iki çocuk sokakta bulduğu 2 pompalı tüfeği birbirine doğrulttu ve... 10 ve 12 yaşındaki iki çocuk sokakta bulduğu 2 pompalı tüfeği birbirine doğrulttu ve...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ağustos 2019 Pazar 12:52:36 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 13:13:58

ABD'nin üvey evladı Adanalı Sami McIntosh, gerçek ailesini arıyor

Adana'da doğduktan kısa süre sonra İncirlik Hava Üssü'nde görevli ABD'li bir askere evlatlık verilen Sami McIntosh, biyolojik ailesini bulabilmek için ABD'deki tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleşti.

Yazılım uzmanı Sami McIntosh, 41 yıl önce, 4 çocuk sahibi olan ancak yaşı ilerlediği için yeniden çocuk sahibi olamayan ABD'li bir askere evlatlık verildiğini belirtti. İsimlerini açıklamak istemediği ABD'li anne ve babasının küçük yaşlarda kendisine evlatlık olduğunu söylediklerini ve hayatı boyunca onlar tarafından ilgiyle büyütüldüğünü anlatan McIntosh, bir süre arayla her ikisinin de yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. Biyolojik anne ve babasını bulmak için tüm mal varlığını satıp Adana'ya yerleştiğini aktaran McIntosh, evlatlık verilmesine aracı olan İncirlik Hava Üssü'nde görevli Dr. Ö.S. ile görüştüğünü ancak Ö.S.'nin kendisine bilgi vermediğini vurguladı. McIntosh, doktor hakkında 'Uluslararası insan kaçakçılığı yapmak' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Evlatlık verildiği süreci araştıran McIntosh, ABD'li üvey kardeşlerinden bilgi desteği aldığını kaydetti. Sami McIntosh, elde ettiği bilgileri şöyle anlattı:



"Türk annem hastaneye yatırıldığında hamileliğinin gizli tutulması adına kist ameliyatı olacağı şeklinde kayıt yapılmış. Doğduğum gün, Dr. Ö.S. Amerikalı aileme mesaj göndererek Türk bebeğin premature olarak dünyaya geldiğini ve derhal hastaneye gelmeleri gerektiğini bildirmiş. Amelikalı ailem hastaneye gitmiş ve 30 dakikalıkken beni almışlar. Amerikalı aileme resmi belge de vermemişler. Daha sonra Dr. Ö.S. Amerikalı aileme evlat edinme süreciyle ilgili bir avukat önermiş. Avukat da Kadirli ilçesinden bir aile bulup sahte evraklarla beni onun üzerine kayıt ettirmiş. O dönem 10-15 bin Dolar para istemiş. Türkiye'deki evlat edinme işlemlerinin yasal süreci tamamlandığında Dr. Ö.S.'nin ilk eşi benim Amerikalı anne babamın bana Türk anne ve babamdan daha iyi bakacağı konusunda mahkemede yeminli şahitlik yapmış."

HAYATIMDA BİR AİLEM OLSUN İSTİYORUM

3 yaşından bu yana yaşadığı ABD'den Türkiye'ye dönmek için 2017 yılında Los Angeles'ta bulunan Türk Konsolosluğu ile irtibata geçtiğini anlatan McIntosh, şunları söyledi:

"Türk vatandaşlık belgelerimi konsolosluğa teslim ettikten sonra Türkiye'de bulunan Nüfus Müdürlüğü makamından aldığım resmi cevapta, belge kayıtlarında ölü olduğum yazıyordu. Miras davası yüzünden Kadirli ilçesinde üzerine kayıtlı göründüğüm ailem miras davası yüzünden yalan beyan vererek kaydımı ölü göstermiş. Ankara'da ulaştığım bir avukat aracılığıyla hatanın düzeltilmesi amacıyla açtığım dava 2018 yılında sonuçlandı ve nüfus kayıtlarına göre tekrar dirildim. Bekarım, çocuklarım yok ve hayatımda bir ailem olsun istiyorum. Bunca yıldan sonra Türkiye'ye geri dönmek benim için çok duygusal bir tecrübe oldu. Biyolojik anne ve babamı bularak kendileri ile Türkiye'de bir bağ kurmak istiyorum."

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ