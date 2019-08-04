ABD'den Keşan'a aracıyla gelen gurbetçiye plaka cezası!
ABD'den yaz tatili için Edirne'nin Keşan ilçesine gelen ve spor otomobiline soyadının yazılı olduğu özel plakalar takan B.B.'ye polis ekiplerince 5 bin TL ceza kesildi.
ABD'de inşaat sektöründe çalışan B.B., yaz tatili nedeniyle spor otomobiliyle Keşan'a geldi.
Aracının plakalarını çıkartarak, yerine soy isminin yazılı olduğu özel plakaları takan B.B., aracıyla çarşı merkezinde gezdiği sırada polis tarafından durduruldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekilerek incelenen aracın tescilli plakalarının sürücü B.B. tarafından çıkartılarak, bagaja konulduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaların takıldığı belirlendi. Sürücü B.B.'ye, polis tarafından 5 bin TL idari para cezası kesildi.
(İHA)
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- ABD'den Keşan'a aracıyla gelen gurbetçiye plaka cezası!
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