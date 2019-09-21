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21 Eylül 2019 Cumartesi 22:33:43 | Son Güncelleme: 21 Eylül 2019 Cumartesi 22:34:43

ABD’de gece kulübüne silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde bir barda düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

CNN'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, Güney Carolina'nın Lancaster kentinde Ole Skool isimli bir barda saldırganın etrafına ateş açması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Silahlı saldırıda yaralanan 8 kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Kaçan saldırgan aranıyor.

AA

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