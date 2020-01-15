A101'e bu hafta neler geliyor? A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayında

A101 müşterileri bu hafta hangi ürünlerin geldiğini öğrenmek istiyor. A101'de her hafta Perşembe günü birbirinden çeşitli aktüel ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Müşteriler ihtiyaçları olan ürünleri kaçırmak istemiyor. A101'e bu hafta neler geliyor? A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı mı? sorularının yanıtı A101 müşterileri tarafından merakla araştırılıyor. A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğunun tamamı haberimiz içerisinde yer alıyor.

A101'E BU HAFTA NELER GELİYOR?

A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğuna göre, HI-LEVEL 49" Smart Led Tv 1.999 TL'den, Samsung Galaxy A2 cep telefonu 699 TL'den, Dalyan deri kutulu çatal kaşık bıçak seti 699,95 TL'den, Rowenta süpürge 499 TL'den, saç kesme makinesi 49,95 TL'den, Brillant çift kişilik yorgan 54,95 TL'den satılıyor.

A101 16 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU