A101 okul malzemeleri kataloğu 29 Ağustos 2019! A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi 2019?

A101 kırtasiye malzemeleri geldi mi 2019? sorusunun yanıtı merak ediliyor. A101 okul malzemeleri kataloğu 29 Ağustos 2019 ile ilgili aramalar yoğunlaşıyor. Yeni eğitim öğretim hayatının yaklaşması ile A101 müşterileri markete gelecek okul malzemelerini ve fiyatlarını merak ediyor. Her hafta uygun fiyatlı ve kaliteli aktüel ürünlerini raflarına dizerek müşterilerini mutlu eden A101, bu hafta raflarında okul malzemelerine yer verecek. Peki, hangi okul malzemesi ne kadara satılacak? A101 okul malzemeleri kataloğu 29 Ağustos 2019 haberimizde yer alıyor.

Çeşitli okul malzemelerinin satışa sunulacağı A101'de lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 39,95 TL'den, kalemlikler 8,95 TL'den satılıyor. Ayrıca 5,75'e satılan kalem çantası da bulunuyor. Çekçekli anadokulu çantaları ise 34,95 TL'den satılıyor. A101'de satışa sunulacak deflerin fiyatları 3,95 TL ile 9,95 TL arasında değişiyor. Resim deflerleri ise 2,45 TL'ye satılıyor.

Raflarında çeşitli kalemlere de yer veren A101'de fiyatlar 1,75 TL'den başlıyor. 12'li keçeli kalemler 6,95 TL'ye satılıyor. Hazneli kalemtraşlar ise 1,45'e satılıyor. A101'de 12'li kuruboya 9,95 TL'den, 12'li pastel boya ise 2,50 TL'den satılacak. A101'de satışa sunulacak tüm okul malzemeleri ve fiyatları şu şekilde;

A101 OKUL MALZEMELERİ KATALOĞU 2019