A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı!

A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda neler var? tüm A101 müşterileri tarafından merak ediliyor. A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. Her hafta perşembe günleri raflardaki yerini alan aktüel ürünler müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. A101'de bu hafta teknoloji severleri heyecanlandıracak ürünler gelecek. Bu hafta A101'de Samsung 55 inc televizyon 4.499 TL'den, Samsung J6+ cep telefonu 1.199 TL'den satışa sunulacak. Gelin hep birlikte A101 4 Temmuz aktüel ürünler kataloğuna göz atalım...

A101 4 TEMMUZ AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

Bu hafta A101'de Samsung 55 inc televizyon 4.499 TL'den, Samsung J6+ cep telefonu 1.199 TL'den, VESTEL 6 çekmeceli derin dondurucu 1.199 TL'den, Sinbo elektrikli ızgara 85 TL'den, Aprilla ayak masaj aleti 85 TL'den satılacak.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ