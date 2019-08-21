A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri kataloğu! A101'de bu hafta neler var?

A101'de bu hafta neler var? merak ediliyor. A101 müşterilerinin arama motorlarında yoğun olarak araştırdığı A101 22 Ağustos 2019 aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı. Her hafta perşembe ve cumartesi günleri yeni aktüel ürünler getiren A101'de yarından itibaren Samsung 40" Full FD TV 2 bin 49 TL'den satılacak. 22 Ağustos aktüel ürünleri arasında ayrıca no frost buzdolabı 1.999 TL'den, dikiş makinesi 399 TL'den, elektrikli çelik cezve 49,95 TL'den satışa çıkarılıyor.

A101'de bu hafta ayrıca kupa 5,95 TL, süzgeç-un eleği 3,50 TL, plastik ürünler 3 TL, kapaklı 5 L. cam kavanoz 9,95 TL, kapaklı 3 L. cam kavanoz 6,75 TL fiyatı ile satılıyor. Diğer uygun fiyatlı kaliteli aktüel ürünler için A101 kataloğu haberimiz içerisinde yer alıyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 22 AĞUSTOS 2019