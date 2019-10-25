944 yıldır imam hutbeye kılıçla çıkıyor

  • Bist 100
    100293
  • Dolar
    5,7673
  • Euro
    6,4055
  • Altın
    280,5320
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
GSS ve SGK prim borçlarında son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı GSS ve SGK prim borçlarında son ödeme tarihi 2 Aralık'a uzatıldı
HDP'li Rojda Nazlier hakkında flaş iddia: Teröristleri evinde ağırlamış HDP'li Rojda Nazlier hakkında flaş iddia: Teröristleri evinde ağırlamış
Kanser neden bu kadar arttı, Dr. Yavuz Dizdar açıkladı: Beslenme değişince hastalıklar da değişiyor Kanser neden bu kadar arttı, Dr. Yavuz Dizdar açıkladı: Beslenme değişince hastalıklar da değişiyor
TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş kuruldu TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş kuruldu
25 Ekim Temizlik Benim İşim'de final heyecanı: Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu? 25 Ekim Temizlik Benim İşim'de final heyecanı: Temizlik Benim İşim hafta birincisi kim oldu?
Prof. Dr. Mim Kemal Öke: Bu dünyadan Türkleri çekin, kıyamet savaşları başlar Prof. Dr. Mim Kemal Öke: Bu dünyadan Türkleri çekin, kıyamet savaşları başlar
Trump'tan flaş Türkiye açıklaması: İhtiyacı yok Trump'tan flaş Türkiye açıklaması: İhtiyacı yok
Gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi iyileştirildi, doğaya salınacak Gözleri dikilmiş ve bantlanmış bulunan saz delicesi iyileştirildi, doğaya salınacak
Skysports yazarı Rhys Daly: Fenerbahçe'nin Mesut Özil için doğru adres olduğunu düşünmüyorum Skysports yazarı Rhys Daly: Fenerbahçe'nin Mesut Özil için doğru adres olduğunu düşünmüyorum
Okul bahçesinde öğretmene saldırdılar! Okul bahçesinde öğretmene saldırdılar!
Çin Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD yaptırımları dolayısıyla endişeli Çin Orta Doğu'daki gelişmeler ve ABD yaptırımları dolayısıyla endişeli
Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı Çin, İngiltere'deki 39 kurbanın kimliklerinin doğrulanamadığını açıkladı
Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor Suudi Arabistan Hamas üzerindeki baskıyı artırıyor
84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevapları yayında! 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG soru ve cevapları yayında!
Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği Stratejik pragmatizmin gölgesinde Çin-Hindistan ilişkilerinin geleceği
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı
Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder'in Udinese maçında sahada olması bekleniyor Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder'in Udinese maçında sahada olması bekleniyor
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Kamunun elinde olan bilgi ve belgeleri vatandaşımızdan istemeyeceğiz Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç: Kamunun elinde olan bilgi ve belgeleri vatandaşımızdan istemeyeceğiz
İBB'den 'otogarda yıkım' açıklaması İBB'den 'otogarda yıkım' açıklaması
Sevgili Geçmiş konusu ne, oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş saat kaçta? Sevgili Geçmiş konusu ne, oyuncuları kimler? Sevgili Geçmiş saat kaçta?
Bedelli askerlikten dönen yakışıklı oyuncudan olay askerlik açıklaması! Türk halkı topa tuttu Bedelli askerlikten dönen yakışıklı oyuncudan olay askerlik açıklaması! Türk halkı topa tuttu
"Mehmetçik teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden yazıyor" "Mehmetçik teriyle ve kanıyla dünya tarihini yeniden yazıyor"
Hindistan’da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı Hindistan’da inek kestikleri için 7 kişi gözaltına alındı
Rus asker üste ateş açtı: 8 ölü, 2 yaralı Rus asker üste ateş açtı: 8 ölü, 2 yaralı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Ekim 2019 Cuma 15:11:16 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 15:14:21

944 yıldır imam hutbeye kılıçla çıkıyor

Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan Cuma Camisi’nde imamlar, 1075 yılından itibaren hutbeyi kılıçla birlikte veriyorlar.

Ladik ilçesinde bulunan Cuma Camisi, halk arasında 'kılıçlı cami' olarak da anılıyor. Camide görevli imamlar, yüzyılardır cuma hutbesini elinde kılıçla okuyor. Geçmiş tarihte Hıristiyanların yaşadığı ilçe, 1075 yılında Selçuklu Sultanı Melik Ahmet Danişment Gazi'nin komutanları tarafından fethedildi. İlçeyi fetheden komutan bugünkü caminin yerinde bulunan kilisede cuma namazı kılmaya karar verdi. Komutan ve askerleri düşman tehdidine karşı cuma namazını yanlarındaki kılıçlarıyla birlikte kıldı. O günden sonra kilise, camiye dönüştürüldü. Görevli imamlar da cuma namazı hutbesini ellerinde kılıçla okudu. 

“Kılıcı gören cemaat, nedenini merak ediyor”

Kılıçla hutbe okunduğunu ilk kez gören cemaatin bunun nedenini merak ettiğini ifade eden Cuma Camisi İmamı Muhammet Aksel, “Ladik çevresi fethedildiğinde o zamanki komutan, fetih cuma gününe denk geldiği için namazı kılmak için yer arıyor. O zaman Cuma Camisi’nin bulunduğu yer kiliseymiş. Kiliseyi camiye çevirip, burada askerleriyle beraber cuma namazını kılıyorlar. Düşman tehlikesi de geçmediği için komutan cuma namazını kılıcıyla birlikte kıldırıyor. Hutbeyi de kılıcıyla okuyor. Askerlere de kılıçlarını yanlarından ayırmamaları gerektiğini söylüyor. O gün bu gündür bu gelenek, bizden önceki dönemlerde de devam ettiği gibi bugün de devam etmektedir. Cuma namazlarında ve bayram namazlarında hutbeyi bu şekilde veriyoruz. Camimize ilk defa gelenler oluyor. Merak edenler oluyor. Namazdan sonra kılıcın önemini soruyorlar. Bizler de kendilerine açıklamaları yapıyoruz” dedi.

“1075 yılından itibaren hutbeler kılıçla veriliyor”

Hutbenin 944 yıldır kılıçla okunduğunu belirten cami cemaatinden eğitimci Hadi Ergül, “Cuma Camisi’nde imamlarımız minbere kılıçla çıkarlar. 1075 yılında Ladik, düşmanlardan alındığında cuma günüymüş. O gün imanlı ve ihlaslı Türk komutanı cuma namazını kıldırmış. Dışarıdaki sıkıntılar ve tehditlerin devam ettiğini de bildiği için minbere kılıçla çıkmış. Askerlerine de kılıçla beraber namaz kılmalarını emreder. O şekilde cuma namazını eda ederler. O gün bu gündür Cuma Camisi’nde cuma namazı kılınırken, imam hatiplerimiz minbere kılıçla çıkar, hutbelerini okurlar. Bu ilçe halkının bildiği bir gerçek olsa da dışarıdan gelen misafirlerimizin gıpta ile seyrettikleri güzel bir gelenektir” diye konuştu.

Cuma Camisi’nde asırlardır bu gelenek devam ettirilirken, ilçeye dışarıdan gelen ve burada cuma namazı kılan vatandaşlar ise kılıçla hutbe okunduğunu görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.

İHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ