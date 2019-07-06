9 Temmuz Salı BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Herhafta müşterilerine uygun fiyatlı ürünleri sunan BİM'de bu hafta yine indirimli ürünler var. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi gören BİM aktüel ürünler kataloğuna gelin birlikte göz atalım. BİM'de; Bulaşık Makinesi Tableti Finish 6x22 adet 132 tablet 79,90 TL'den, Toz Deterjan Persil 7 kg 37,90 TL'den, Tuvalet Kağıdı Parfümlü Selpak Deluxe 24’lü 37,90 TL'den, Ultra Çamaşır Suyu Dağ Esintisi Domestos 5 lt 22,90 TL'den, Sıvı Çamaşır Deterjanı Bill 2 lt 12,90 TL'den ve Klima Temizleyicisi Fakir 500 ml 8,95 TL'den satışa sunuluyor....

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM'de bu hafta; Bulaşık Makinesi Tableti Finish 6x22 adet 132 tablet 79,90 TL'den, Toz Deterjan Persil 7 kg 37,90 TL'den, Tuvalet Kağıdı Parfümlü Selpak Deluxe 24’lü 37,90 TL'den, Ultra Çamaşır Suyu Dağ Esintisi Domestos 5 lt 22,90 TL'den, Sıvı Çamaşır Deterjanı Bill 2 lt 12,90 TL'den ve Klima Temizleyicisi Fakir 500 ml 8,95 TL'den satılıyor.

9 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI!