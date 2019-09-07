9 Eylül Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? 9 Eylül'de ulaşım bedava mı? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Okullar Pazartesi günü açılıyor. Okulun açıldığı ilk güne özel ulaşımda bazı olanaklar sağlanıyor. Okulların açıldığı gün ulaşımda sorun yaşanmaması adına sefer sayıları arttılacak. Servisler için yakın noktalardaki İSPARK'lar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Öğrenci ve veliler okula giderken kullanacakları otobüs, metrobüs, metro ve tramvay gibi toplu taşıma hakkında herhangi bir karar alındı mı? merak ediyor.

9 EYLÜL PAZARTESİ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile 9 Eylül 2019 Pazartesi günü belli saatlerde toplu ulaşım ücretsiz olacak.

9 EYLÜL PAZARTESİ ULAŞIM SAAT KAÇTA ÜCRETSİZ OLACAK?

Toplu ulaşım okulların açıldığı gün saat 06.00 - 14.00 arası ücretiz olacak.

OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Okullarda ilk ders zili saati farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle öğrencilerin kayıtlı olduğu okullar ile iletişime geçilerek okulun saat kaçta başlanacağının öğrenilmesi gerekiyor.

EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ 2019-2020

2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak.

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecek.

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.



F) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.