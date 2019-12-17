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17 Aralık 2019 Salı 14:22:28 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 14:31:05

9 aylık hamile olduğunu doğumdan 9 gün önce öğrendi

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği hastanede 38 hafta ve 5 günlük hamile olduğunu öğrendi. Düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini söyleyen Chalk, "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı." dedi.

CNN'in haberine göre 2014 ve 2016'da iki kez düşük yapan 28 yaşındaki Lauren Chalk, annesinin ısrarıyla gittiği doktorda 38 hafta ve beş günlük hamile olduğunu öğrendi.

Adet görmeye devam etti

Genç kızlık döneminde polikistik over sendromu (PCOS) teşhisi konulan Chalk, düzensiz olarak adet görmeye devam ettiği için hamile olabileceğinden şüphelenmediğini belirtti ve "Ultrasonda bebeğin kalbinin attığını öğrenince çok şaşırdık. Çünkü ilk iki hamileliğimde bebeklerimin kalbi atmıyordu. Hamilelik stresi yaşamaya vaktim olmadı. Sanırım her şeyin böyle olmasını Tanrı istedi" dedi.

Aile Memphis'te sezaryenle yaklaşık 2,5 kilo olarak dünyaya gelen oğullarına Wyatt adını verdi. Bebeğin ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

ABD'de her 475 kadından birinin gizli hamilelik yaşadığı belirtiliyor. Gizli hamilelikte anne adayları, hamile olduklarını 20 haftaya kadar fark etmeyebiliyor.

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