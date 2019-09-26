89’dan beri sahtekar

İstanbul’da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin, sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 4 olaydaki şüphelilerin de aynı kişiler olduğu tespit edildi. Dolandırıcıların kullandığı otomobillerin plakalarını yapışkanlı harflerle değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, yaklaşık 3 bin otomobili inceledikten sonra şüphelilerin kullandığı kiralık aracın plakasına ulaştı.

Dolandırıcıların saunada yakalanmaları, polis kamerasınca kaydedildi.

KALDIKLARI EV TESPİT EDİLDİ

Otomobilin izini süren ekipler, şüphelilerin Beyoğlu’nda kaldıkları evi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenlendi. Baskın sırasında 2 şüpheli, yan binadaki sauna salonuna kaçtı. Saunaya giren polis ekipleri, oturulan tahta bölümün kapağını kaldırınca şüphelilerle karşılaştı. Gözaltına alınan şahısların üzerinden kimlik çıkmadı. İran uyruklu olduklarını belirten şahıslar, isimlerinin Cavad I. ve Edari M. (23) olduğunu söyledi.

Zanlıların, turistlerin paralarını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HER SEFERİNDE FARKLI İSİM

Parmak izi incelemesinde Cavad I’nın 1989 yılından bu yana ‘sahte polis’ suçlamasıyla defalarca gözaltına alındığı, her seferinde başka bir isimle kayıtlara girdiği öğrenildi. 1989 yılından sonra 1995 ‘te bir kez, 2017 yılında 3 kez gözaltına alınan şüphelinin, 2018 kasım ayında bir kez yakalandığı, hakkında kesinleşen 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine girdiği belirlendi. Şüphelilerin gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı öğrenildi.