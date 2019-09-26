89’dan beri sahtekar

  • Bist 100
    102618
  • Dolar
    5,6944
  • Euro
    6,2432
  • Altın
    279,2640
İstanbul
16 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'cü Fatih Gürsul'u masum ilan etti! Canan Kaftancıoğlu, FETÖ'cü Fatih Gürsul'u masum ilan etti!
Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi Volkswagen, 1,3 milyar euroluk yatırım için Manisa'da sahaya indi
PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden 57 günlük takiple vuruldu PKK’nın istihbaratçısı terörist Mehmet Bayden 57 günlük takiple vuruldu
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türkiye yatırımcılar için halen güvenli liman olmayı sürdürüyor
IMF'nin yeni başkanı belirlendi IMF'nin yeni başkanı belirlendi
Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin Thomas Cook yolcularını kurtarma operasyonunun maliyeti 100 milyon sterlin
Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Baş: Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Prof. Dr. Baş: Probiyotikler kilo kontrolüne destek oluyor
Çiğ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor Çiğ soğan ve sarımsak meme kanseri riskini azaltıyor
Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu Neşet Ertaş türkülerine 'mehter' yorumu
Taşıt kredisinde fırsat: Üç kamu bankası anlaştı Taşıt kredisinde fırsat: Üç kamu bankası anlaştı
Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım Etnospor Kültür Festivali'nde geri sayım
Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı Uluslararası Balkan Müzik Festivali başladı
Şair Nurullah Genç: Şiir bir medeniyet meselesidir Şair Nurullah Genç: Şiir bir medeniyet meselesidir
'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde 'Bozkırın tezenesi'nin 'emaneti' gençlerde
Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp’ın raporu açıklandı: Boğulduktan sonra gömülmüş Ecem Balcı cinayetinde Adli Tıp’ın raporu açıklandı: Boğulduktan sonra gömülmüş
Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak Türkiye, Pakistan ve Malezya İslamofobiyle mücadele için televizyon kanalı kuracak
Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu Başkan Erdoğan ile Trump yemekte buluştu
Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı Malezya'da DEAŞ bağlantılı 16 kişi tutuklandı
Konya’da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı Konya’da TIR dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı BM ile Sudan arasında anlaşma imzalandı
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: S-400 olayı ilişkilerimizi kesinlikle bozmamalı Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli mesaj: S-400 olayı ilişkilerimizi kesinlikle bozmamalı
Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem Endonezya'da 6,8 büyüklüğünde deprem
Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Eylül 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 19:05:16

89’dan beri sahtekar

Megakentte kendilerini polis olarak tanıtıp kontrol bahanesiyle turistlerin paralarını çalan 2 İranlı, saunada gözaltına alındı. İçlerinden birinin, 30 yıl içinde sahte polis kimliğiyle dolaşmak’ ve dolandırıcılık’ suçlarından defalarca yakalandığı ortaya çıktı.  

İstanbul’da polise başvuran 4 turist, yanlarına yaklaşan ve polis olduklarını söyleyen kişilerin, sözde ceplerinden çıkan paralara sahte olduklarını söyleyerek el koyduğunu ve yanlarından kaçtığını söyledi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 4 olaydaki şüphelilerin de aynı kişiler olduğu tespit edildi. Dolandırıcıların kullandığı otomobillerin plakalarını yapışkanlı harflerle değiştirdiği öğrenildi. Ekipler, yaklaşık 3 bin otomobili inceledikten sonra şüphelilerin kullandığı kiralık aracın plakasına ulaştı.  

Dolandırıcıların saunada yakalanmaları, polis kamerasınca kaydedildi. 

KALDIKLARI EV TESPİT EDİLDİ 

Otomobilin izini süren ekipler, şüphelilerin Beyoğlu’nda kaldıkları evi tespit etti. Belirlenen eve operasyon düzenlendi. Baskın sırasında 2 şüpheli, yan binadaki sauna salonuna kaçtı. Saunaya giren polis ekipleri, oturulan tahta bölümün kapağını kaldırınca şüphelilerle karşılaştı. Gözaltına alınan şahısların üzerinden kimlik çıkmadı. İran uyruklu olduklarını belirten şahıslar, isimlerinin Cavad I. ve Edari M. (23) olduğunu söyledi. 

Zanlıların, turistlerin paralarını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 

HER SEFERİNDE FARKLI İSİM 

Parmak izi incelemesinde Cavad I’nın 1989 yılından bu yana ‘sahte polis’ suçlamasıyla defalarca gözaltına alındığı, her seferinde başka bir isimle kayıtlara girdiği öğrenildi. 1989 yılından sonra 1995 ‘te bir kez, 2017 yılında 3 kez gözaltına alınan şüphelinin, 2018 kasım ayında bir kez yakalandığı, hakkında kesinleşen 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine girdiği belirlendi. Şüphelilerin gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ve arandığı öğrenildi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ