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07 Eylül 2019 Cumartesi 09:59:50 | Son Güncelleme: 07 Eylül 2019 Cumartesi 10:02:27

84 gündür kayıptı ceset ona ait çıktı

Mudanya açıklarında 4 gün önce sahil güvenlik ekipleri tarafından denizden çıkarılan erkek cesedinin, yaklaşık 3 ay önce Gemlik’te arıza yapan tekneden eşi ve arkadaşı ile birlikte denize girip bir daha bulunamayan Serdar Sincan’a ait olduğu belirlendi. Aynı olayda eşi Natalie Sincan da boğularak hayatını kaybederken, Serbest Muhasebeci Mali Müşaviir Yaman Şipka kazadan 12 saat sonra denizden sağ kurtarılmıştı.Cesetten alınan DNA örnekleriyle Serdar Sincan’ın anne ve babasından alınan örneklerin

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan olayda, Kurşunlu Mahallesi'ndeki yat limanına gelen 4'ü çocuk 10 kişilik grup, E.D. isimli kadına ait olduğu öğrenilen 1999 yapımı 6.5 metrelik tekne ile denize açıldı. Tekne limanlar bölgesi açıklarına geldiği sırada teknede bulunan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Yaman Şipka ile Natalie ve Serdar Sincan çifti yüzmek istediklerini belirterek denize atladı. 3 kişinin denizde yüzdüğü sırada esen poyraz rüzgarı sebebiyle tekne bir müddet sürüklendi. Yüzen 3 kişinin tekneden uzaklaştığını farkeden kaptan T.D., tekneyi çalıştırıp yanlarına gitmek istedi.

Ancak tekne çalışmadı. Teknedeki halatı yüzen 3 kişiye doğru atıp onları tekneye çekmek isteyen kaptan, halat kısa gelince bunda da başarılı olamadı. Bunun üzerine kaptan cep telefonundan 158 Sahil Güvenlik hattını arayarak acilen yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine Gemlik'te devriye görevinde bulunan TCSG-17 botu bölgeye yönlendirilerek, olay yerine intikal etti. Teknede bulunan 4'ü çocuk 3'ü yetişkin 7 kişiyi ve arıza yapan tekneyi alarak kıyıya getirdi. Havanın kararması ve şiddetli rüzgar sebebiyle tekneden ayrıldıktan sonra gözden kaybolan 3 kişide gece boyu bulunamadı.

"Üşüyünce suya girdim"

Havanın aydınlanmasıyla birlikte devam eden arama-kurtarma faaliyetleri kapsamında TCSG-25 botu tarafından 12 saat sonra Yaman Şipka, Altıntaş açıklarında deniz üzerinde canlı olarak bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerinin fark ettiği Şipka, can simidi atılıp tekneye çekildi. 12 saat sonra kurtarılan Şipka, izlediği televizyon programları sayesinde hipotermi konusunda bilgi sahibi olduğunu, üşüyünce suya girdiğini ısındıktan sonra yüzeyde kalmaya çalıştığını yüzmeye çalışarak kendini yormadığını anlattı.

Boğulma vakası zannettiler kayıp Rus kadın çıktı

Eşi Serdar Sincan ve Yaman Şipka ile suya atlayan 45 yaşındaki lisanslı yüzücü Natalie Sincan'ın üzücü haberi yaklaşık 20 saat sonra geldi. Mudanya sahilinde denize giren bazı vatandaşlar kıyaya 20 metre mesafede su üzeride bir kadının yattığını fark edip suya girdi. Kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini zanneden vatandaşları kadını kıyaya çıkarıp 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulma tehlikesi geçirdiği zannedilen kadını Mudanya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hayatını kaybettiği anlaşılan kadının bir gündür denizde kayıp olan Rus asıllı Natalie Sincan olduğu fotoğraflarından tespit edildi.

Öte yandan Natalie Sincan ile birlikte suya atlayan eşi Serdar Sincan'dan 84 gündür haber alınamıyordu. 4 gün önce Mudanya ilçesi Kumyaka Beldesi açıklarında suyun üzerinde beyaz bir cisim olduğunu gören balıkçılar, durumu sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. DEGAK-11 ve TCSG-25 ekipleri tarafından denizden alınan erkek cesedi Mudanya Arnavutköy Yat Limanında karaya çıkartılarak cenaze aracıyla Mudanya Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bulunan erkek cesedinin Serdar Sincan'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duran ekipler durumu Serdar Sincan'ın yakınlarına haber vererek bulunan erkek cesedinin teşhis edilmesi istendi. Mudanya Devlet Hastanesi Morguna gelen yakınları, cesedi yüzünden teşhis edemedi. Bunun üzerine, ceset kesin teşhis için Bursa Adli Tıp Morgu Kurumuna kaldırıldı.

Anne ve babasından DNA örneği alındı

Ceset, kimliğinin kesin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Serdar Sincan'ın anne ve babasından DNA örneği alındı. 4 gün süren işlemlerin ardından kemik iliğinden alınan DNA örnekleri, 88 gün önce denize atladıktan sonra kaybolan Serdar Sincan'dan alınan DNA örnekleri ile yüzde yüz uyuşma gösterdi. Serdar Sincan'ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Bursa Adli Tıp Kurumu Morgundan yakınları tarafından alınarak ikindi namazını müteakip Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

(İHA)

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