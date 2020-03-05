8 yıllık cinayet aydınlandı! Dosyadan 'yasak aşk' çıktı

Olay, 2012 yılının Eylül ayında Ereğli ilçesinde meydana geldi. Ayşe Bilen, polise giderek eşi mali müşavir Mevlüt Bilen'in kayıp olduğunu bildirdi. Mevlüt Bilen’i arayan polis, 1 yıl süren araştırmasının ardından cinayete kurban gitmiş olabileceği yönünde yoğunlaştı. Mevlüt Bilen'in eşi Ayşe Bilen, kızları M.B. ve M.B. gözaltına alındı. M.B.'nin erkek arkadaşı O.B. ile babası Numan Bekar da gözaltına alındı. Ayşe Bilen ile ilişkisi olduğu öne sürülen Numan Bekar tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı. Polisin yaptığı tüm aramalara rağmen Mevlüt Bilen'in cesedi bulunamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede, olay günü Ayşe Bilen'in kızlarını da beraberine alıp sevgilisi Numan Bekar ve Bekar'ın oğlu ile denize gittikleri, akşam eve geç dönmeleri nedeniyle eşiyle tartıştıkları, bunun üzerine eve çağırdığı Numan Bekar'ın Mevlüt Bilen'i boğarak öldürdüğü, daha sonra ikilinin cesedi bilinmeyen bir yere götürüp gömdükleri anlatıldı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 Kasım 2015’te sonuçlanan davada, Numan Bekar'a ömür boyu hapis cezası verildi. Ayşe Bilen de suça yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davada tutuksuz yargılanan iki sanığın çocukları ise beraat etti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 8 Mayıs 2019 günü yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay, bozma ilamında sanıklardan Ayşe Bilen'in olayın başından sonuna kadar Numan Bekar ile birlikte hareket ettiğini, cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiğini belirterek cezasının artırılmasını talep etti. Ayrıca Numan Bekar'ın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

SANIK NUMAN BEKAR: AYŞE, EŞİNE UYKU İLACI VERİP, BOĞMUŞ

Tutuklu sanıklar Ayşe Bilen ve Numan Bekar, kararın bozulmasının ardından bugün tekrar hakim karşısına çıktı. Daha önceki yargılama sürecinde suçlamaları kabul etmeyen Numan Bekar, mahkeme heyetine itiraflarda bulunacağını söyleyerek diğer sanık Ayşe Bilen'in salondan çıkarılmasını istedi. Ayşe Bilen'in salondan çıkarılmasının ardından konuşan Numan Bekar, Mevlüt Bilen'i kendisinin öldürmediğini iddia ederek, "Sanıkla ve kızıyla bir ilişki yaşamadım. Maktul öldürüldüğü gece Ayşe Bilen beni arayarak, 'Acilen evin yukarısına gel' dedi. Bir sürü mesaj attı. Dediği yere gittim. Bana gelerek, 'Eşiyle kavga ettiğini ve eşinin bayıldığını' söyledi. Ben de 'Hastaneye götürün' dedim. Eşini sırtına alarak arabaya götürdü. Biz hastaneye gittiğimiz sırada arkamı döndüm ve Mevlüt Bilen'in yüzü bembeyaz olduğunu gördüm. Nabzına baktım yoktu. Ben de Ayşe Bilen'e ne olduğunu sorunca o da bana, 'Bugün denize gidebilmek için uyku ilacı verdik. Eve gelince de kavga ettik' dedi. Daha sonra Devrek ilçesine giden karayoluna doğru hareket ettik. Bir iki köy ve jandarma karakolunu geçtikten sonra ormanlık bir alanda durduk. Arabada bulunan küreği çıkardığımda Ayşe Bilen, eşine kürekle defalarca vurdu. Sonra açtığımız çukura gömdük. Yerini hatırlamıyorum. Benim öğrendiğim eşine uyku ilacı vererek boğmuşlar. Ben öldürmeye yardım etmedim. Ben sadece gömmeye yardım ettim" dedi.

SANIK AYŞE BİLEN: EŞİMİ NUMAN BEKAR BOĞDU

Mahkeme başkanı, Numan Bekar'ın ifadesinin ardından duruşma salonuna alınan Ayşe Bilen'e diğer sanığın ifadesini anlattı. Daha önceki yargılamada eşini öldürmediğini ve nerede olduğunu bilmediğini anlatan Ayşe Bilen, sanık Numan Bekar'ın ifadesinin ardından şöyle konuştu:

"Olay günü denize gittik. Eve döndüğümüzde eşim alkol almıştı ve bize saldırdı. Eve geç geldiğimiz için ben ve kızlarıma şiddet gösterdi. Çok korktuk. Kızım da Numan Bekar'ı aramış. Eşim evlendiğimizden beri bana şiddet uyguluyordu. Numan Bekar evimize geldiğinde eşim uyuyordu. Numan Bekar eşimi boğmaya başladı. Eşim yataktan yere düştü. Ben Bekar'a, 'hastaneye götürelim' dedim. O da bana, 'İş işten geçti artık' dedi. Eşimi gömmek için arabasına taşıdı. Beni de zorla arabasına bindirdi. Eşimi nereye gömdüğümüzü bilmiyorum, ancak en son Delihakkı mevkisi tabelasını gördüğümü hatırlıyorum. Sonra Bekar, kürekle toprak açarak eşimi gömdü. Ben eşimi, kürekle öldürmedim."

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmada, ifadelerin ardından sanık avukatları savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın kararına uyarak sanıklar Ayşe Bilen ve Numan Bekar'ın cezasında artırım yaptı. İki sanık da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.