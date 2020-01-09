09 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 20:00:34
8 yaşındaki fırtına! 22 kupa kazandı
Eyüpsultan’ın en genç şampiyonu Efe Okur, başarılarına yenisini ekledi.
Motospordaki yeteneğiyle dikkat çeken 8 yaşındaki Efe Okur, 2019 Türkiye Motokros Şampiyonu oldu. 2017 - 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunan Efe, şimdiye kadar Türkiye şampiyonlukları dahil 22 kupa kazandı. Efe, Avrupa Motokros Şampiyonası 65 cc sınıfında Türkiye’yi temsil edecek.
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