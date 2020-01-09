8 yaşındaki fırtına! 22 kupa kazandı

Motospordaki yeteneğiyle dikkat çeken 8 yaşındaki Efe Okur, 2019 Türkiye Motokros Şampiyonu oldu. 2017 - 2018 yıllarında da Türkiye şampiyonlukları bulunan Efe, şimdiye kadar Türkiye şampiyonlukları dahil 22 kupa kazandı. Efe, Avrupa Motokros Şampiyonası 65 cc sınıfında Türkiye’yi temsil edecek.