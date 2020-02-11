11 Şubat 2020 Salı 18:39:31 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 18:44:18
750 engelli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, 750 engelli öğretmen atama sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
750 engelli öğretmen kadrosu için 7 Şubat’ta alınan başvuruların sonuçlarını açıklandı. Adaylar başvuru sonuçlarını e-devlet üzerinden öğrenebilecek.
DHA
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