75 tonluk dev balina İspanya'da sahile vurdu, vinç taşımakta zorlandı!

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İspanya’nın Asturias bölgesinde sahile vuran dev bir çatal kuyruklu balina (fin balinası), vinç yardımıyla karaya çekildi. İlk olarak 25-30 ton ağırlığa sahip olduğu düşünülen balinanın 75 tonluk bir dev olduğu öğrenildi.





Daily Mail’de yer alan bilgiye göre, kaldırma işlemi 16 Ağustos’ta başlayan balinanın ağırlığının yanlış öngörülmüş olmasından dolayı daha büyük bir vince gereksinim duyuldu. İlk etapta kullanılan vincin balinayı taşıyamamasından dolayı, balinanın karaya çekilmesine ilişkin çalışmanın 24 saat ertelendiği bildirildi.





Fin balinaları, mavi balinaların ardından dünyanın en büyük ikinci memelisidir. Dişi fin balinalarının ortalama uzunluğu 20 metreye ulaşabilirken erkekler ise 18,5 metreye kadar ulaşabiliyor. Yine dişi fin balinalarının ortalama ağırlığı 50,5 ton olarak, erkeklerin ise ortalama 38,5 ton olarak kayda geçtiği biliniyor.











