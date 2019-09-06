06 Eylül 2019 Cuma 14:28:47 | Son Güncelleme: 06 Eylül 2019 Cuma 14:29:50
73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu, 82 yaşındaki baba ertesi gün inme geçirdi
Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz bebekler dünyaya getirdi. 82 yaşındaki baba, doğumdan bir gün sonra inme geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Mangayamma Yaramati adlı kadın, kocasıyla birlikte hep bebek sahibi olmak istediklerini fakat yıllarca hamile kalamadığını söyledi.
Kocası Sitarama Rajarao "İnanılmaz derecede mutluyuz" dedi.
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Rajarao, karısının tüp bebek tedavisine başladıktan iki ay sonra hamile kaldığını belirtti.
BBC
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