73 yaşındaki kadın ikiz doğurdu, 82 yaşındaki baba ertesi gün inme geçirdi

Anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Mangayamma Yaramati adlı kadın, kocasıyla birlikte hep bebek sahibi olmak istediklerini fakat yıllarca hamile kalamadığını söyledi.

Kocası Sitarama Rajarao "İnanılmaz derecede mutluyuz" dedi.



'Köyde bana 'çocuksuz hanım' diye isim taktılar'

Rajarao, karısının tüp bebek tedavisine başladıktan iki ay sonra hamile kaldığını belirtti.



BBC