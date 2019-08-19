72 yaşında çocuklarına inat 41 kilo verdi

  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6540
  • Euro
    6,2764
  • Altın
    271,0030
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un son konuşması Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un son konuşması
Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un kaza yaptığı yerden ilk görüntüler Bakan Yardımcısı Haluk Dursun'un kaza yaptığı yerden ilk görüntüler
Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı? Kültür Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun hayatını kaybetti! Haluk Dursun kimdir, kaç yaşındaydı?
Alper Potuk'tan büyük fedakarlık! Maaşında yüzde 40 indirime gitti Alper Potuk'tan büyük fedakarlık! Maaşında yüzde 40 indirime gitti
Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti Kültür Bakan Yardımcısı Haluk Dursun Van'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Sakarya'da yakalanan 73 Afgan kaçak göçmen sınırdışı edilecek Sakarya'da yakalanan 73 Afgan kaçak göçmen sınırdışı edilecek
Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta 19 Ağustos gün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu!
İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadığını açıkladı İran yeni anlaşma için ABD ile müzakereden yana olmadığını açıkladı
Zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı Zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine girdi: 4 yaralı
Mısır'da 6 muhalif hakkında idam cezası verildi Mısır'da 6 muhalif hakkında idam cezası verildi
Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi Elazığ'da 3 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi
Gündüz imam, akşam hakem Gündüz imam, akşam hakem
Çanakkale'den Yunanistan'a gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı Çanakkale'den Yunanistan'a gitmek isteyen 80 mülteci yakalandı
Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti Rusya'da sabit varlıklara yatırımlar 100 milyar doları geçti
Merkez Bankasından flaş hamle! Merkez Bankasından flaş hamle!
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı
Yedek astsubaylık başvuruları yarın sona eriyor! Yedek astsubaylık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yedek astsubaylık başvuruları yarın sona eriyor! Yedek astsubaylık başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
İstanbul ikinci el otomobil piyasasında güven zedeleyen adet İstanbul ikinci el otomobil piyasasında güven zedeleyen adet
Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Vida da eklendi Beşiktaş'ta sakatlar kervanına Vida da eklendi
72 yaşında çocuklarına inat 41 kilo verdi 72 yaşında çocuklarına inat 41 kilo verdi
Sissoko imzayı attı Sissoko imzayı attı
Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:26:44 | Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:49:08

72 yaşında çocuklarına inat 41 kilo verdi

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Cuma Sarıtaş (72), aşırı kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Kiloları nedeniyle sağlığının yanı sıra günlük hayatta da zorluk çeken Sarıtaş, tedavi sürecinde doktorunun diyet önerilerine uydu ve düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. 2 yıllık tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 120 kilodan 79 kiloya düşerek sağlığına kavuştu. 41 kilo veren Sarıtaş, "Çocuklarım bana 'Yapamazsın' diyorlardı. Karar verip başardım. Sağlığıma kavuştum. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum" dedi.

Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan tansiyon hastası Cuma Sarıtaş, kiloları nedeniyle günlük hayatta da zorluk çekmeye başladı.

Sarıtaş, tedaviye gittiği hastanede doktorunun diyet önerilerine uyarak düzenli olarak her gün yürüyüş yapmaya başladı. Kendisi için hazırlanan tedavi programını aksatmayan Sarıtaş, 1 yılı aşkın sürede 120 kilodan 79 kiloya düştü. Aşırı kilolarından ve yanından ayırmadığı tansiyon ilaçlarından da kurtulan Cuma Sarıtaş, 72 yaşında sağlığına kavuşup hayata yeniden başladı.

'KARAR VERİP BAŞARDIM'

Tedavi ve diyet sürecinde çocuklarının 'Yapamazsın' demelerine inat zayıflayıp sağlığına kavuştuğunu anlatan Sarıtaş, artık torunlarıyla rahatça gezip oynayabildiğini söyledi. Sarıtaş, "Her gün düzenli olarak yürüyüş yaptım, yediklerime içtiklerime dikkat ederek verdiğim kiloyu korumaya çalıştım ve bunu başardım. Artık çok daha sağlıklıyım. Köyümde zor yürüyordum. Şimdi akşamları yemeğimi yiyip yürüyüş yapıyorum. Giydiğim pantolonu tam 3 sefer daralttım. Halen daha zayıflamaya devam ediyorum. Kiloluyken çok zorlanıyordum artık rahatım. Zayıflamadan önce tansiyon hastasıydım. İlaç içiyordum artık bunları da bıraktım. Çocuklarım bana 'yapamazsın' diyorlardı. Ama ben karar verip başardım. Önceden bedenime göre pantolon bulmazken, şimdi ise her yerde bulup alabiliyorum. Artık torunlarımla rahatça gezip oynayabiliyorum" dedi.

'HAZIRLADIĞIMIZ PROGRAMA UYUP 41 KİLO VERDİ'

1,5 yıl önce Cuma Sarıtaş´ın kendisine zayıflamak isteğiyle başvurduğunu söyleyen Diyetisyen Gülşah Yıldız Akyılmaz da "Cuma amca ilk geldiğinde 120 kilo ve tansiyon hastasıydı. Diyet yapmaya karar vererek kararlı bir şekilde diyet programına başladık. Sıkça bir araya gelerek programımızı takip ettik. Cuma amcamız, hazırladığımız diyet programlarına uyarak, düzenli yürüyüşler yaptı. Sonuç olarak da 1,5 yılda 41 kilo verdi, sağlığına kavuştu" diye konuştu.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ