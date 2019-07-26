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26 Temmuz 2019 Cuma 21:36:39 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 21:55:45

70 milyonluk ikramiyenin gizemi sürüyor! Paralar hazırlandı, almaya gelen olmadı

Geçtiğimiz hafta bir vatandaşın Milli Piyango'yu arayıp büyük ödülü alacağını söylemesi üzerine yapılan hazırlıklar boşa gitti. 70 milyon liralık büyük ikramiyenin vurduğu biletin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Milli Piyango İdaresi’nin 2019 yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli sonunda ortaya çıktığını yazılı bir açıklama yaparak duyurmuştu. Ancak talihli henüz ortaya çıkmadı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) yılbaşı özel çekilişinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen büyük ikramiyenin isabet ettiği biletin sahibi bulunmazken, 70 milyon liralık büyük ikramiye adliyelik oldu.

Twitter'dan yapılan bir açıklamaya göre ise, bir vatandaşın, 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği biletinin çalındığı iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

İfade tutanağını da paylaşan Tanal, Başsavcılığın ikramiyenin ödenip ödenmediğini Milli Piyango İdaresi’ne sorduğunu, kurumun “Ödenmedi” cevabını verdiğini açıkladı.

SORUŞTURMA BİTENE KADAR ÖDÜL VERİLMEYECEK

Söz konusu iddia soruşturulup karara bağlanıncaya kadar büyük ödül verilmeyecek.

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