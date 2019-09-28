7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler?
7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu 7. Koğuştaki Mucize'nin başrolünü Aras Bulut İğnemli oynuyor. 7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi merakla araştırılıyor. Fragmanı izlenme rekorları kıran film, sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Dram türündeki 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
7. Koğuştaki Mucize filmi yoğun ilgi görüyor. Fragmanı izlenme rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. "7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fragmanın etkisinde kalan izleyiciler, "Hunharca ağlamak istiyorum gir artık vizyona", "Bakın yirmi yıllık hayatımda ilk kez bi filmi böyle merak ederek bekliyorum, '7.Koğuştaki Mucize'. Biletler bitmeden alamazsam çok üzülürüm.", "Uzun bi aradan sonra delicesine izlemek istediğim tek film 7.Koğuştaki Mucize." , "Fragmanda bu kadar ağlıyorsak filmden sağ çıkabiliriz umarım" yorumlarını yapıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?
7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN.
7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli
Nisa Sofiya Aksongur
Celile Toyon
İlker Aksum
Mesut Akusta
Yıldıray Şahinler
Yurdaer Okur
Sarp Akkaya
Deniz Baysal
Deniz Celiloğlu
Ferit Kaya
Hayal Köseoğlu
Gülçin Kültür Şahin
Doğukan Polat
Emre Yetim
Serhan Onat
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker
Cankat Aydos
Yönetmen:
Mehmet Ada Öztekin
Yapım:
Lanistar Media, Motion Content Group
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT