7. Koğuştaki Mucize filmi yoğun ilgi görüyor. Fragmanı izlenme rekorları kıran 7. Koğuştaki Mucize sinemaseverler tarafından heyecanla bekleniyor. "7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyona girecek? 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Fragmanın etkisinde kalan izleyiciler, "Hunharca ağlamak istiyorum gir artık vizyona", "Bakın yirmi yıllık hayatımda ilk kez bi filmi böyle merak ederek bekliyorum, '7.Koğuştaki Mucize'. Biletler bitmeden alamazsam çok üzülürüm.", "Uzun bi aradan sonra delicesine izlemek istediğim tek film 7.Koğuştaki Mucize." , "Fragmanda bu kadar ağlıyorsak filmden sağ çıkabiliriz umarım" yorumlarını yapıyor. 7. Koğuştaki Mucize filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

7. Koğuştaki Mucize filmi 11 Ekim'de vizyona girecek.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ KONUSU NEDİR?

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. Etkileyici bir senaryoya sahip olan film, kızına çok bağlı masum bir babanın adalet arayışını beyazperdeye aktaracak. Baba ile kızının bu umut dolu, mucizevi hikayesi izleyenlerin hayatlarına dokunarak derin bir etki bırakacak.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli

Nisa Sofiya Aksongur

Celile Toyon

İlker Aksum

Mesut Akusta

Yıldıray Şahinler

Yurdaer Okur

Sarp Akkaya

Deniz Baysal

Deniz Celiloğlu

Ferit Kaya

Hayal Köseoğlu

Gülçin Kültür Şahin

Doğukan Polat

Emre Yetim

Serhan Onat

Serhat Üstündağ

Nadi Güler

Özgür Dereli

Basri Albayrak

Özgür Avşar

Mert Zaim

Serdar Akülker

Cankat Aydos

Yönetmen:

Mehmet Ada Öztekin

Yapım:

Lanistar Media, Motion Content Group