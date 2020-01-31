31 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 19:29:46
6 yaşındaki oğlunu ilk kez duydu
Yalova'da yaşayan doğuştan engelli 42 yaşındaki Oya Koçak, kendisi için başlatılan yardım kampanyası sonucu işitme cihazına kavuştu.
Genç kadın, 6 yaşındaki oğlunun sesini ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. 19 bin liralık işitme cihazı sayesinde dünyası değişen Koçak, "Oğlumu artık duyabiliyorum. Çok güzel bir duygu. İlk işim sinemaya, tiyatroya gitmek olacak" dedi.
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