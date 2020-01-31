6 yaşındaki oğlunu ilk kez duydu

Genç kadın, 6 yaşındaki oğlunun sesini ilk kez duymanın mutluluğunu yaşadı. 19 bin liralık işitme cihazı sayesinde dünyası değişen Koçak, "Oğlumu artık duyabiliyorum. Çok güzel bir duygu. İlk işim sinemaya, tiyatroya gitmek olacak" dedi.