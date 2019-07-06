6 Temmuz reyting sonuçları! Yenilmezler Ultron Çağı mı, Güldür Güldür Show mu, Benimle Söyle mi, Kapanmadan Kazan mı kim birinci?

6 Temmuz reyting sonuçları güncel olarak araştıırlıyor. Yenilmezler Ultron Çağı mı, Güldür Güldür Show mu, Benimle Söyle mi, Kapanmadan Kazan mı kim birinci? merak ediliyor.Bu akşam ATV'de Yenilmezler Ultron Çağı, Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Benimle Söyle, Star TV'de Kapanmadan Kazan ve TV8'de Jet Sosyete yapımları izleyici ile buluşacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan reyting sonuçlarına baktığımızda zirvenin sahibi Survivor Türkiye Yunanistan olmuştu. Peki, bu hafta zirvenin sahibi kim olacak? 6 Temmuz reyting sonuçları sizlerle...

6 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI!

6 Temmuz reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Temmuz reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

29 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI!

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