6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri haberimizde: 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nedir?

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nedir? merak ediliyor. 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Özür dilemek, yapılan bir yanlıştan, uygun olmayan bir durumdan vb. dolayı bağışlanma dilemek oluyor. Özür dilemek erdem bir davranış olarak gösteriyor. Özür dilemek isteyen ve özür dileyen kimselere ithaf edilen bugün ile ilgili merak edilenler ve 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri sizlerle..

ÖZÜR DİLEMEK NEDİR?

Özür dilemek, yapılan bir yanlıştan, uygun olmayan bir durumdan vb. dolayı bağışlanma dilemektir. Bir durumunu, özürünü öne sürerek bir işi yapamayacağını bildirip bağışlanma dilemektir.

6 ARALIK DÜNYA ÖZÜR DİLEME GÜNÜ MESAJLARI

Gereksiz yere değil de gerektiğinde dilenirse ve hata tekrar edilmezse değerlidir özür. 6 Aralık #DünyaÖzürDilemeGünü

Asla açılmaz sandığınız kapılar, iyi niyet sözcükle aşılabilir. #6Aralık #DünyaÖzürDilemeGünü

#dünyaözürdilemegünü yapılan tüm büyük haksızlıklara verilen iki kelimelik cümle.

#dünyaözürdilemegünü bu güne kadar kimin kalbini bilmeyerek kırdıysam binlerce kez özür dilerim.

#DünyaÖzürDilemeGünü engelimi açıp arayıp özür dilersen günün hatrına kabul ederim ama sen böyle minnoşluklar yapan biri olmadın hiç bb..

6 Aralık Dünya Özür Dileme günü! Bugün değil her gün bu bilinç ile yaşayalım.

#dünyaözürdilemegünü nde sadece kendimden özür diliyorum

Bugün dünya özür dileme günü. O halde canım kendim seni bu kadar üzdüğüm için özür dilerim #dünyaözürdilemegünü

ETKİLEYİCİ ÖZÜR MESAJLARI

Bilseydim sözlerimin bu kadar inciteceğini, yemin eder bir ömür sessiz kalırdım. Hatasız kul olmazmıs.

Affetmek kadar yüce bir duygu yoktur derler. Ey gönlümün en yücesi, ey kalbimin hükümdarı... Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet….

Kabul edilemeyecek bir şeydi belki yaptığım ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Tüm kalbimle kapına geldim, beni içeri alır mısın?

Küçük hatalar kocaman tebessümlerle kaybolurmuş. Bana kocaman gülümser misin?

Beni içimi ısıtan güneşten, geceme doğan yıldızdan mahrum bırakma. Beni affet seni üzdüğüm için.

Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur. Ben de bir hata yaptım ve affına sığınıyorum. Affet lütfen beni.

Ne varsa bilmeden yaşanan, yorgun argın soluklanan elde olmadan yaşlanan, yaşamdan özür dilerim.

Neden hüzünlüsün söyle güzelim, sen iste yeter canımı veririm sana yalanım yok yemin ederim bilme den kırdıysam özür dilerim.

Güzel yüzünü soldurmaya neden oduysam lütfen beni affet. Sen benim her şeyimsin. Sana nasıl kıyarım biriciğim.

İnsanın özünde vardır hata yapmak bir erdemdir özrünün farkına varmak daha büyük erdem de özür dilemek aslolan hatasını kabul etmek.

Sen günüme doğan güneş gecemi aydınlatan yıldızsın. Seni çok seviyorum ve seni kırdığım için çok özür diliyorum.

Sanırım özür dilemek için çok geç kaldım ama yine de son kez şansımı denemek istiyorum özür diler im! Seni sevdiğimi düşün ve beni affet.