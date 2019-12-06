6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri haberimizde: 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nedir?

  • Bist 100
    108657
  • Dolar
    5,7654
  • Euro
    6,4026
  • Altın
    272,8690
İstanbul
10 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı Tarihi anlaşmayı hazmedemediler! Yunanistan, Libya Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararı aldı
Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum' Merve Boluğur'dan iddialara yanıt: 'Tükenmedim, yeniden doğdum'
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yıllık bazda da pozitif büyümeye geçtik
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Evimize bedel ödeyerek tekrar sahip oluyoruz
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Türk muhabire kur yaptı Türk muhabire kur yaptı
Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor Türkiye'nin 'mini askerleri' göreve hazırlanıyor
Mucize 2'nin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli? Mucize 2'nin Aziz'i Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında, nereli?
Fenomen gurme Vedat Milor: Parası için evlendim! Fenomen gurme Vedat Milor: Parası için evlendim!
Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine mahkemeden ret! Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine mahkemeden ret!
Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı
Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı Polis, üzerine savrulan araçtan kendisini böyle kurtardı
Ceren'in katili cinayet ve hırsızlıktan yargılanırken yine de 'iyi hal'den yararlandı Ceren'in katili cinayet ve hırsızlıktan yargılanırken yine de 'iyi hal'den yararlandı
2018 yılında 9 bin 341 kişi cinayetten hüküm giydi 2018 yılında 9 bin 341 kişi cinayetten hüküm giydi
Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne? Mucize 2 ne zaman vizyona girecek, Mucize 2 yaş sınırı kaç? Mucize 2 konusu ne?
F.Bahçe'nin teklifini gördü, kulübüne rest çekti! Kolarov bu sefer geliyor F.Bahçe'nin teklifini gördü, kulübüne rest çekti! Kolarov bu sefer geliyor
Göztepe stadının son hali Göztepe stadının son hali
'Devlet kurup, Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı' 'Devlet kurup, Türkiye'yi vuracaklarını söylüyorlardı'
Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı Aleyna Tilki'nin "Sürpriz var" paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı
Fransa'yı kilitleyen grev 2'nci gününde! Bugün açıklayacaklar Fransa'yı kilitleyen grev 2'nci gününde! Bugün açıklayacaklar
Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili karar verildi Gazeteci Ahmet Hakan'a evinin önünde yapılan saldırıyla ilgili karar verildi
Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi Kıran-5'de flaş baskın: 1 ton esrar yakalanarak imha edildi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı
Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek Türkiye ve ABD LNG ticaretini görüşecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Aralık 2019 Cuma 11:24:00 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 11:24:40

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri haberimizde: 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nedir?

Bugün 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü olarak kutlanıyor. 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nedir? neden kutlanır? sorusunun yanıtı ve 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Özür dilemek, yapılan bir yanlıştan, uygun olmayan bir durumdan vb. dolayı bağışlanma dilemek oluyor. Özür dilemek erdem bir davranış olarak gösteriyor. Özür dilemek isteyen ve özür dileyen kimselere ithaf edilen bugün ile ilgili merak edilenler ve 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor.

6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü nedir? merak ediliyor. 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Özür dilemek, yapılan bir yanlıştan, uygun olmayan bir durumdan vb. dolayı bağışlanma dilemek oluyor. Özür dilemek erdem bir davranış olarak gösteriyor. Özür dilemek isteyen ve özür dileyen kimselere ithaf edilen bugün ile ilgili merak edilenler ve  6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte 6 Aralık Dünya Özür Dileme Günü mesajları, sözleri sizlerle..

ÖZÜR DİLEMEK NEDİR?

Özür dilemek, yapılan bir yanlıştan, uygun olmayan bir durumdan vb. dolayı bağışlanma dilemektir. Bir durumunu, özürünü öne sürerek bir işi yapamayacağını bildirip bağışlanma dilemektir.

6 ARALIK DÜNYA ÖZÜR DİLEME GÜNÜ MESAJLARI 

Gereksiz yere değil de gerektiğinde dilenirse ve hata tekrar edilmezse değerlidir özür. 6 Aralık #DünyaÖzürDilemeGünü

Asla açılmaz sandığınız kapılar, iyi niyet sözcükle aşılabilir. #6Aralık #DünyaÖzürDilemeGünü

#dünyaözürdilemegünü yapılan tüm büyük haksızlıklara verilen iki kelimelik cümle.

#dünyaözürdilemegünü bu güne kadar kimin kalbini bilmeyerek kırdıysam binlerce kez özür dilerim.

#DünyaÖzürDilemeGünü  engelimi açıp arayıp özür dilersen günün hatrına kabul ederim ama sen böyle minnoşluklar yapan biri olmadın hiç bb..

6 Aralık Dünya Özür Dileme günü! Bugün değil her gün bu bilinç ile yaşayalım. 

#dünyaözürdilemegünü nde sadece kendimden özür diliyorum

Bugün dünya özür dileme günü. O halde canım kendim seni bu kadar üzdüğüm için özür dilerim #dünyaözürdilemegünü

ETKİLEYİCİ ÖZÜR MESAJLARI

Bilseydim sözlerimin bu kadar inciteceğini, yemin eder bir ömür sessiz kalırdım. Hatasız kul olmazmıs.

Affetmek kadar yüce bir duygu yoktur derler. Ey gönlümün en yücesi, ey kalbimin hükümdarı... Lütfen bu mesajla birlikte gelen sevgimi kabul et ve beni affet….

Kabul edilemeyecek bir şeydi belki yaptığım ama sen de biliyorsun ki her insan hata yapar. Senden beni affetmeni diliyorum. Tüm kalbimle kapına geldim, beni içeri alır mısın?

Küçük hatalar kocaman tebessümlerle kaybolurmuş. Bana kocaman gülümser misin?

Beni içimi ısıtan güneşten, geceme doğan yıldızdan mahrum bırakma. Beni affet seni üzdüğüm için.

Bilirsin affetmek gibi bir başka büyüklük yoktur. Ben de bir hata yaptım ve affına sığınıyorum. Affet lütfen beni.

Ne varsa bilmeden yaşanan, yorgun argın soluklanan elde olmadan yaşlanan, yaşamdan özür dilerim.

Neden hüzünlüsün söyle güzelim, sen iste yeter canımı veririm sana yalanım yok yemin ederim bilme den kırdıysam özür dilerim.

Güzel yüzünü soldurmaya neden oduysam lütfen beni affet. Sen benim her şeyimsin. Sana nasıl kıyarım biriciğim.

İnsanın özünde vardır hata yapmak bir erdemdir özrünün farkına varmak daha büyük erdem de özür dilemek aslolan hatasını kabul etmek.

Sen günüme doğan güneş gecemi aydınlatan yıldızsın. Seni çok seviyorum ve seni kırdığım için çok özür diliyorum.

Sanırım özür dilemek için çok geç kaldım ama yine de son kez şansımı denemek istiyorum özür diler im! Seni sevdiğimi düşün ve beni affet.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ